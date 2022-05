Ottimi risultati per le velociste varesotte Arianna Fontana e Ludovica Galuppi 

Prosegue la crescita sui 200 metri di Vittoria Fontana che a Lucca migliora il suo personale registrando un bel 23.20, reso ottimo dal vento contrario (-1,2). Per la gallaratese la tappa toscana è stata solo un passaggio prima del trasferimento a Ostrava (Repubblica Ceca), dove avrà l’onore di gareggiare al Golden Spike contro la regina delle medaglie olimpiche e mondiali Allyson Felix, per capire qual è il livello raggiunto sui 200 e cercare di confermare i miglioramenti delle prime due uscite. Gare in programma martedì 31 maggio.

Al Brixia Meeting, l’incontro internazionale dedicato agli under 18 che si è svolto a Bressanone (Bolzano), a spiccare è l’acuto di Ludovica Galuppi, che sui 100 metri ferma il cronometro in 11.64 (vento +0.4) per diventare la seconda italiana di sempre nella categoria. La pista bagnata dalla pioggia non frena la 17enne di Castellanza, che migliora il suo personale di undici centesimi.