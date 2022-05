Pagelle Varese: Disabato al centro di tutto, Mamah ancora a segno

Il Varese vince 2-1 l’ultima di campionato a Montjovet in casa del Pdhae chiudendo al meglio la stagione regolare. Disabato è sempre più il cervello della squadra e non realizza anche il rigore con uno scavetto. Ancora bene la difesa, nonostante il gol subito.

PAGELLE

TROMBINI 6: Non deve fare parate importanti ma risponde presente con le uscite basse e l’attenzione

MAPELLI 6,5: Infila un’altra prestazione ben sopra la sufficienza. Solita prestazione di forza e determinazione

MONTICONE 6,5: Tante sfide, anche uno contro uno, ne perde pochissime

BATTISTELLA 6,5: Parte con un buco che non crea danni, poi sbaglia pochissimo

Mendolia 6: Entra bene in campo per un finale di sofferenza e si fa trovare pronto

FOSCHIANI 6: Al rientro dopo la squalifica gioca una partita di buona qualità ed equilibrio

PREMOLI 6,5: Gara di grande sostanza in mediana. Tanta corsa e fisico

DISABATO 7: Fa girare la squadra come il disco più bello. Realizza anche il rigore con uno scavetto di personalità

Di Renzo 5,5: Entra nel momento più difficile della squadra e fatica a tenere alta la palla

GAZO 6,5: Quasi sempre nel posto giusto per spezzare l’azione avversaria

A. BAGGIO 6: Il primo pallone che tocca manda in rete Minaj, che viene steso per il rigore del vantaggio. Poi però perde mordente e nella ripresa si fa tagliare fuori in un paio di occasioni

Sofio s.v.:

MAMAH 6,5: Un gol importante, una prestazione positiva. Bene segnare, ora nei playoff ci si aspetta tanto da lui

Cantatore 6: Entra stringendo i denti ma non si tira indietro e va anche vicino al gol

MINAJ 6: Se solo avesse fatto un gol… È su di lui il fallo del rigore che apre la gara, poi però ha due occasioni limpidissime per segnare ma non ha la freddezza che serve