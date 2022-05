Pagelle Varese: Disabato magia e lacrime, Minaj ragazzo del destino

Il Varese vince in rimonta 2-1 a Casale e si qualifica per la finale dei playoff del Girone A di Serie D. Disabato rimette in parità il match con un grande tiro nel primo tempo ma poi sbaglia un rigore nella ripresa. A decidere la gara è Minaj che segna il 2-1 dopo 3′ dal suo ingresso in campo

LE PAGELLE

TROMBINI 6,5: Non deve sfoderare parate sensazionali, ma è preziosissimo a dare sicurezza alla retroguardia con le uscite alte sicure e puntuali

MAPELLI 7: Gara rocciosa e attenta, anche quando il Casale spinge forte lui è lo scoglio sicuro su cui aggrapparsi

MONTICONE 6,5: Si fa anticipare da Forte in occasione del gol del Casale, reagisce non sbagliando più nulla

MARCALETTI 6,5: Ancora da difensore, sempre più attento e concentrato.

Premoli 6: Entra nel finale per dare freschezza e alzare il muro in difesa

FOSCHIANI 6,5: Gara di grande sostanza. Qualche errorino ma la prestazione generale merita una bella sufficienza

GAZO 6,5: Rincorre l’ultimo pallone nella metà campo del Casale come se fosse il primo tempo e non ci fossero 30 gradi. Leone

DISABATO 6,5: Tira fuori il coniglio dal cilindro e segna forse il gol più bello della stagione del Varese. Nella ripresa si prende l’onere del tiro dal dischetto ma calcia male e spreca una grande occasione

PIRACCINI 6,5: Lotta su ogni pallone con grande grinta. Ha poche giocate a disposizione ma si fa apprezzare per la mole di lavoro

Cantatore 6: Dà una grande mano alla squadra per gli ultimi minuti, quando c’è da stringere i denti e metterci il cuore

A. BAGGIO 6: Qualche imprecisione di troppo, ma quando prende l’iniziativa sa essere utile, come nel caso del rigore guadagnato a inizio ripresa

Tosi 6,5: Torna in campo dopo il lungo infortunio e si cala perfettamente nella parte. Concentrato e attento, spinge anche quando può

PASTORE 6,5: Per lui è stata una battaglia più che una partita. Ha vissuto ogni istante con ardore, ma si è innervosito per qualche fischio dell’arbitro. Peccato per il palo nel primo tempo, ma è stato un segnale forte che la squadra ha saputo cogliere

Minaj 7: Entra, si getta su un pallone che sembrava non avere futuro e invece lo trasforma in uno dei gol più importanti della storia recente del Varese

MAMAH 6,5: Non riesce a rendersi pericoloso in zona gol, sparacchia un paio di volte male, ma nel finale dà fondo alle energie per tenere il pallone lontano dai pericoli e portare a casa la vittoria