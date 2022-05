Pagelle Varese: Disabato motore e cervello della squadra, Minaj entra e la chiude

Il Varese vince 2-0 contro il Saluzzo, al termine di una gara condotta con sicurezza e portata a termine con un successo che certifica i playoff. Super prestazione per Disabato, che recupera una marea di palloni e fa girare la squadra al meglio. A segno Pastore e Minaj, gara sottotono per Ale Baggio.

LE PAGELLE

TROMBINI 6: Non un gran daffare, ma sempre sul pezzo

MAPELLI 6,5: Gara di ordinaria amministrazione

MONTICONE 6,5: Gestisce bene la difesa che concede pochissimo al Saluzzo

BATTISTELLA 6,5: Esordio dal primo minuto senza incertezze e con buona personalità

A. BAGGIO 5,5: Frenato, non spinge quando potrebbe e anche dietro si concede qualche distrazione

Minaj 6,5: Entra con buon piglio, segna la rete che chiude la contesa e offre un assist importante

CANTATORE 6,5: Determinazione e grinta per la mediana biancorossa. Una zolla in area gli nega la gioia del gol

Gazo 6: Entra nel finale e sfiora anche il gol con un destro dal limite dell’area

DISABATO 7: Recupera una quantità enorme di palloni, dominatore del gioco. Fa girare la squadra al meglio

PIRACCINI 6: Gara di gestione, senza strafare ma anche senza pecche. Maturità

Sofio 6: Esordio tra i grandi per il capitano della Juniores che si fa notare per un paio di chiusure

MARCALETTI 6: Qualche imprecisione, ma prestazione comunque positiva

DI RENZO 6: Ritrova la maglia da titolare dopo qualche gara fuori, ci mette tanta voglia, a volte quasi troppa. Non trova il gol ma ci prova

Cappai 6: Dentro nel finale, gestisce bene un paio di palloni e offre un bell’assist di tacco a Premoli, che però sbaglia

PASTORE 6,5: Anche oggi a segno, sfrutta la prima occasione per sbloccare la gara. Il palo gli nega la doppietta

Premoli 6: Dà forza e freschezza nel finale, sfiora il gol nel recupero