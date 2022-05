Pagelle Varese: Trombini incantatore, Minaj segna il gol della stagione

Il Varese vince 1-0 a Sanremo, ribalta il risultato del campionato e festeggia la vittoria dei playoff del Girone A di Serie D. Una gara non facile per i biancorossi che hanno sofferto per lunghi tratti e alla fine devono ringraziare il portiere Trombini che ha parato un rigore e l’attaccante Minaj, autore del gol vittoria.

LE PAGELLE

TROMBINI 7,5: Se ha preso prima il palo e poi la sua mano poco importa. Il rigore di Anastasia non è entrato e alla fine il Varese ha vinto. Anche grazie alle sue parate

MAPELLI 6,5: Non la sua migliore gara, ma resta comunque una gara positiva contro avversari di livello assoluto

MONTICONE 6,5: Ha i suoi grattacapi a chiudere sugli attaccanti della Sanremese a ne esce sempre bene

MARCALETTI 5,5: Un buon primo tempo ma dopo l’ammonizione perde sicurezza e nella ripresa sbaglia parecchio

A. Baggio 6: Entra con buona applicazione, non fa grandi cose ma quelle che servono

FOSCHIANI 6,5: Sulla fascia destra è sempre molto attento, anche quando Porro gli chiede di attaccare gli avversari alto

GAZO 6,5: Solita prestazione da combattente. Non lascia passare nulla e in mezzo al campo è un riferimento importante

DISABATO 7: Gara da leader. La fascia sul braccio non gli pesa. Sbaglia qualcosa ma rimedia sempre. E non mancano un paio di belle giocate palla al piede

Cantatore 6: Dentro nel finale per chiudere gli spazi, ci riesce alla grande

PIRACCINI 6,5: È più impegnato in fase difensiva che in attacco ma si mette a disposizione della squadra con abnegazione

TOSI 6: Prima da titolare dopo il lungo infortunio, gara da soldatino: fa quello che gli viene chiesto

Minaj 7,5: È un periodo d’oro e anche oggi lo dimostra. Entra bene e alla prima occasione segna il gol più importante della sua carriera e di quella del Città di Varese

MAMAH 6,5: Tanto lavoro ma poche occasioni da sfruttare. Si sbatte tanto e lavora per la squadra

PASTORE 6,5: Come il compagno di reparto le occasioni da gol non vengono ma devono essere create. Lui ci prova con la solita determinazione

Premoli 6,5: Entra negli ultimi minuti e non lascia passare un pallone dalle sue parti. Una roccia