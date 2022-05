Palio di Legnano: tutto quello che c’è da sapere per Provaccia, sfilata, corsa e dirette streaming

Contradaioli con il foulard al collo, una città imbandierata, i cavalli al canapo per le prove ufficiali: a Legnano è Palio. Dopo tre anni dall’ultima edizione non segnata dalla pandemia, la Città del Carroccio riabbraccia il “suo” Palio a maggio e si prepara ad entrare nel vivo della manifestazione già dalla serata di oggi, venerdì 27 maggio, con la Provaccia – Memorial Favari.

LA PROVACCIA

Come ormai da 37 anni, il venerdì prima del Palio a Legnano è sinonimo di Provaccia: l’appuntamento con il Memorial Favari è per le 20 al campo del Palio (lo stadio Mari di via Pisacane).

La serata si aprirà con il Corpo Bandistico Legnanese e la Fanfara dei Bersaglieri di Legnano, per poi continuare con la sfilata delle associazioni sportive cittadine e con il corpo dei musici del Palio che annuncerà l’ingresso del gran maestro del Collegio dei capitani e delle otto reggenze di contrada.

Toccherà poi alle batterie eliminatorie e agli onori che le reggenze osserveranno al gran maestro, per poi chiudere la serata con la finale della corsa ippica. Anche quest’anno la corsa vedrà al canapo cavalli anglo-arabi, con mossiere Renato Bircolotti.

DOVE COMPRARE I BIGLIETTI – È possibile acquistare i biglietti per la Provaccia al Caffè Vicentini (via Montebello 8), alla Cartoleria Ginetto (via Ciro Menotti 58), all’Edicola Canavesi (Piazza Monte Grappa 7), all’agenzia Allianz Legnano 1 (via Gigante 56), al Maramao Cafè (vicolo Corridoni 20), alla Cartoleria Lia (via Resegone, 90), alla Galleria del Libro (via Venegoni 55), al Bar Castoldi (viale Gorizia 77), nei manieri delle contrade e al Collegio dei capitani al Castello di Legnano.

al Castello di Legnano (Collegio dei Capitani).

I PREZZI – Il prezzo per la tribuna coperta è di 20 euro per il biglietto interno e di 10 euro per quello ridotti. Per la tribuna distinti e per il prato, invece, il prezzo è di 10 euro per il biglietto intero e di 5 euro per il ridotto. Possono accedere con il biglietto ridotto bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, mentre fino ai 5 anni l’ingresso è gratuito.

LE CENE PROPIZIATORIE

Sabato sera ogni contrada si riunirà per uno degli appuntamenti più irrinunciabili – e spesso più coreografici – del countdown verso il Palio di Legnano: la cena propiziatoria.

QUI IL PROGRAMMA DELLA CONTRADA LA FLORA

QUI IL PROGRAMMA DELLA CONTRADA LEGNARELLO

QUI IL PROGRAMMA DELLA CONTRADA SANT’AMBROGIO

QUI IL PROGRAMMA DELLA CONTRADA SAN BERNARDINO

QUI IL PROGRAMMA DELLA CONTRADA SAN DOMENICO

QUI IL PROGRAMMA DELLA CONTRADA SANT’ERASMO

QUI IL PROGRAMMA DELLA CONTRADA SAN MAGNO

QUI IL PROGRAMMA DELLA CONTRADA SAN MARTINO

LA MESSA SUL CARROCCIO

Domenica 29 ad aprire la giornata del Palio di Legnano sarà la messa solenne sul Carroccio officiata da monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano, seguita dall’investitura religiosa dei capitani di contrada, dalla benedizione dei cavalli e dei fantini e dal volo delle colombe.

La messa sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 10.20 dalla parrocchia prepositurale di San Magno con cinque telecamere e tre cameraman (Mattia Ascione, Benedetta Marzona e Isabella Leoni) coordinati da una postazione regia a cura di Luca Mondellini e uno studio per la telecronaca con Federica Tacchi insieme ad alcuni ospiti.

LA SFILATA E LA CORSA

La sfilata storica, fiore all’occhiello del Palio di Legnano, partirà alle 15 da piazza Carroccio e porterà per le vie della città più di mille figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi, e la Compagnia della Morte, guidata da Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difese il Carroccio.

Alle 16, poi, la sfilata storica entrerà al campo del Palio, seguita poi dagli onori al Carroccio, dalla carica della Compagnia della Morte e dal Palio delle contrade con due batterie e la finale.

DOVE COMPRARE I BIGLIETTI – I biglietti saranno in vendita fino a sabato 28 maggio negli uffici della Fondazione in vicolo delle Contrade 11 a Legnano, all’interno del cortile del Cinema Ratti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30. I biglietti dei distinti e del prato saranno disponibili alla biglietteria dello stadio anche il giorno della manifestazione dalle 10.

I PREZZI – Il prezzo per la tribuna coperta è di 60 euro per la tribuna coperta, di 70 euro per la tribuna laterale partenza, di 35 euro per la tribuna laterale arrivo e di 30 euro per il parterre. Nelle tribune coperte pagano il biglietto i bambini al di sopra dei 3 anni, mentre per i bimbi con meno di 3 anni l’ingresso è gratuito ma devono essere obbligatoriamente tenuti in braccio dai genitori.

Per le tribune scoperte, invece, il prezzo per i distinti è di 20 euro per il biglietto intero e di 15 per quello ridotto. Dieci euro, infine, il costo del biglietto intero per il prato, che scendono a 5 per il ridotto. Hanno diritto al biglietto ridotto i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre al di sotto dei 6 anni l’ingresso è gratuito.

LE STRADE CHIUSE PER IL PALIO

Per le tre giorni del Palio di Legnano cambia anche la viabilità. Venerdì 27 maggio dalle 18 fino a mezzanotte divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade prossime allo stadio Mari, ovvero via Pisacane tra via Como e via XX Settembre, via Palermo, via Puccini, via Ferrara, via Bellini, via Piacenza e via Como. Sabato 28 maggio sarà vietata la circolazione in via Pisacane fra via Como e via Palermo.

Domenica 29 maggio sarà istituito il divieto di sosta dalle 7.30 in tutte le vie interessate dal corteo storico, quindi da Piazza Carroccio allo stadio Mari, e l’area di ammassamento delle contrade, compresa fra Piazza Carroccio, via Milano, via Santa Caterina, il Sempione e viale Gorizia. I divieti alla circolazione cominceranno alle 9 e continueranno fino a mezzanotte nelle strade dei manieri di contrada e nelle vie a ridosso dello stadio, ovvero via Pisacane, via Piacenza, via Bellini, via Ferrara, via Palermo e via Puccini. Dalle 12 alle 19 il divieto di circolazione interesserà tutte le strade percorse dal corteo storico, l’area di ammassamento delle contrade e le vie di accesso a queste due zone.

Si potranno utilizzare i parcheggi del centro commerciale Cantoni, di via Matteotti, di piazza Mercato, di piazza I Maggio e di via Gaeta.

IL PALIO DI LEGNANO IN DIRETTA CON LEGNANONEWS

Dopo le prove libere e delle prove ufficiali della corsa, domenica 29 maggio potrete seguire in diretta streaming con LegnanoNews – sul sito, sul canal YouTube e su Facebook – anche la sfilata storica, e la corsa a partire dalle 15.30.

Condurrà la diretta il direttore Marco Tajè, con la collaborazione della giornalista Manuela Zoni, di Amanda Colombo e di Alessio Francesco Marinoni Palmieri per la sfilata e il commento di Mauro Nebuloni e Alessandro Natali e le interviste di Davide Bartesaghi per la corsa.

La trasmissione verrà riprodotta sulle pagine Facebook e sui canali YouTube del gruppo V2 Media, composto da Varesenews, Saronnonews, Malpensanews, Verbanonews, Legnanonews, sulla Gazzetta di Siena e sulle testate ANSO, associazione che riunisce i giornali nazionali online.

Venerdì 27 dal Good Guys di Legnano e sabato 28 dal Light Contemporary Food di Legnano, invece, a partire dalle 14 saranno trasmesse in diretta le tavole rotonde con fantini, proprietari di cavalli, autorità e reggenti di contrada condotte da Davide Bartesaghi, Mauro Nebuloni, Alessandro Natali e Marco Tajé.