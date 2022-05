Una panchina per chi soffre di fibromialgia al Parco Mantegazza di Varese

Mercoledì 18 maggio al Parco Comunale Mantegazza in via Cola di Rienzo 42 a Varese si terrà l’evento gratuito dedicato alla fibromialgia. Sarà un’occasione per incontrare tutti i pazienti fibromialgici del Varesotto e far sentire la propria voce: “Non siamo pochi e non siamo invisibili”, dicono.

Una panchina per la sindrome fibriomialgica si terrà alle ore 10.30 al Parco Comunale Mantegazza