Una panchina viola al parco Mantegazza di Varese per sensibilizzare sulla fibromialgia

Una panchina viola nel parco Mantegazza a Varese . È stata inaugurata questa mattina, mercoledì 18 maggio alla presenza dell’assessore ai servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari e della vice presidente della Associazione italiana Sindrome Fibromialgica Giusy Fabio.

« È un segno che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su questa sindrome che non ha ancora riconoscimento. Un gesto di solidarietà verso chi soffre per una patologia invalidante, che non ha ancora una cura – spiega la Vicepresidente di AISF ODV – Abbiamo bisogno di attenzione da parte delle istituzioni, degli operatori sanitari e del mondo della ricerca. Chiediamo che il Decreto con i nuovi LEA ( i livelli minimi di assistenza riconosciuti dal SSN) fermo dal 2017 nella Conferenza Stato Regioni venga finalmente sbloccato. Sarà un primo passo importante verso il riconoscimento dello stato di chi è affetto dalla fibrobialgia. Questo decreto non riconoscerà tutte le situazioni ma solo quelle più gravi. È un primo passo, comunque, verso la definizione di una patologia chiamata anche di sintomi».

Ma cos’è la fibromialgia? «È una sindrome in cui i neurocircuiti della percezione e della trasmissione del dolore non funzionano adeguatamente, per cui il nostro cervello dà impulsi non corretti a tutto il nostro corpo.I sintomi sono molteplici come il dolore cronico, la stanchezza cronica, le difficoltà cognitive, la mancanza di un sonno ristoratore e quindi ansia e depressione»

All’inaugurazione ha presenziato l’assessore Roberto Molinari: “Il Comune ha dato il patrocinio a questa iniziativa sia come segno di solidarietà verso che è affetto da questa sindrome sia per sensibilizzare quelle istituzioni che sono chiamate a dare risposte concrete alle richieste di attenzione”