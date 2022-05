Pari a Casale per il Varese, mister Porro elogia i suoi: “Propositivi, coraggiosi e maturi”

Il Varese pareggia 0-0 in casa del Casale. Un pari che non porta i tre punti né l’aggancio al terzo posto ma che lascia soddisfatti i biancorossi per la prestazione. Conferma tutto mister Gianluca Porro: «Oggi è importante sottolineare che tipo di prestazione siamo venuti a fare contro una formazione in ottima forma. Siamo stati propositivi, coraggiosi e maturi. I ragazzi hanno dato un segnale importantissimo per la corsa agli obiettivi e in ottica di un futuro possibile playoff. Veniamo fuori forti e consapevoli, ma non deve mai mancarci l’umiltà fino all’ultimo secondo che giocheremo. Oggi è mancato il gol, ma non solo quello: quando ci sono obiettivo importanti bisogna pretendere e quindi si poteva fare ancora meglio. Forse potevamo essere un po’ più furbi nella seconda parte del primo tempo, quando il Casale ha preso un po’ più di campo.

«Sono contentissimo del pubblico – prosegue l’allenatore biancorosso -. A fine partita sono andato dalla squadra dicendo loro di andare dai tifosi perché ero certo che meritassero gli applausi. Speriamo di cementare questo rapporto perché tra 20 giorni sarà importante. Il Casale mi ha fatto un’ottima impressione, ancora prima di oggi. Mi ha confermato tante delle impressioni che avevo, ma credo che mettendo a posto qualche dettaglio in ottica playoff si possa venire qui ancora più consapevoli. Il valore di Trombini non è mai stato in discussione, la sua esclusione era dovuta alla necessità di staccare la spina. Battistella è un’ottima nota positiva, è entrato molto bene».

La nota negativa di giornata è invece l’infortunio a Parpinel: «La cosa positiva è che non ha avvertito dolore ma solo una situazione di insicurezza. Volevo prendermi a pugni perché dentro di me ho pensato di aver forzato il suo rientro, ma i suoi allenamenti erano incoraggianti. Speriamo sia solo un incidente di percorso e di riaverlo subito a disposizione».

Contento anche l’allenatore in seconda del Casale Giuseppe Sangregorio, che festeggia l’obiettivo dei playoff matematici: «Sono un risultato straordinario e tutti i ragazzi hanno lottato per questo obiettivo. Oggi il Varese ha dimostrato di essere una grande squadra venendo a fare una bella partita».