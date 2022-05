Partono a giugno i lavori in viale Monte Rosa a Varese: obiettivo casa della comunità

Parte a giugno la fase 1 dei lavori nella sede distrettuale di via Monte Rosa a Varese, che diventerà una casa di comunità.

L’intervento è finalizzato ad adeguare e razionalizzare gli spazi al secondo e terzo piano dello stabile: il Consultorio, l’ADI, l’Ufficio Invalidi, la Protesica, le Certificazioni medico-legali e la segreteria distrettuale, per un finanziamento complessivo di oltre 680mila euro, stanziato da una deliberazione della Giunta regionale del 2017.

«Questi interventi – spiega Roberto Guarnaschelli, Direttore della Struttura tecnico-patrimoniale di ASST Sette Laghi, che sta coordinando in questa fase oltre 40 cantieri che interessano tutte le sedi aziendali – Possono essere considerati la prima fase delle due necessarie a realizzare in viale Monte Rosa una Casa della Comunità che offra, in un contesto rinnovato e moderno, tutti i servizi sanitari, sociosanitari e sociali per rispondere in modo completo alle esigenze della popolazione del distretto di Varese».

I lavori di questo primo intervento, che si concentra al secondo e al terzo piano dello stabile, inizieranno a giugno e si concluderanno entro la fine dell’anno in corso. Parallelamente, grazie ai fondi del PNRR previsti allo scopo, circa un milione e 400mila euro, verranno definiti gli interventi strutturali che riguarderanno il piano terra e il primo piano dello stesso edificio, lavori questi ultimi che termineranno nella primavera del 2023.

Se i lavori edili impegneranno l’Azienda per circa un anno, i servizi e le attività che danno attuazione nella sede di via Monte Rosa all’evoluzione del Polo Territoriale inizieranno ad essere gradualmente fatti ripartire già nel corso del 2022: che renderanno attiva la Casa della Comunità, sul piano funzionale, già quest’anno.