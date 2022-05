Passeggiata e pic nic nel parco del Rugareto a Marnate

Una domenica diversa nel parco del Rugareto. È quella che organizzano il Comune di Marnate e dalle Guardie Ecologiche del Plis Insubria Olona per le famiglie marnatesi e non solo.

Il 29 maggio, a partire dalle 10,30, è prevista una passeggiata nel bosco (ingresso dal campo sportivo di Marnate in via Kennedy) e un pic nic all’ombra degli alberi. Tutti i partecipanti sono invitati a portare un cesto pieno di cose buone da gustare in compagnia.

Per informazioni si può contattare la biblioteca al numero 0331368227.