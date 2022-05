Il Pd di Varese risponde a Fontana: “Sull’autonomia le cose non stanno così”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma di Luca Carignola, segretario del Pd di Varese, in risposta al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e a quanto affermato nel corso del convegno che si è svolto sabato 28 maggio in Salone Estense sul tema dell’autonomia (leggi qui)

Leggiamo che al convegno di sabato scorso sull’autonomia, Fontana avrebbe detto che Galimberti sarebbe favorevole mentre il PD no: le cose ovviamente non stanno così.

Il Presidente Fontana sa benissimo, ad esempio, a quale partito appartiene Bonacini, e per l’impegno del PD sul tema parlano gli atti parlamentari.

La verità è che l’unica autonomia in casa Lega è quella di Salvini dal suo partito, anche se più che autonomia la chiamerei solitudine. Mentre infatti sabato a Varese si svolgeva il convegno, Salvini organizzava viaggi in Russia lasciando all’oscuro sui suoi piani non solo il Governo ma anche il suo partito, ricevendo sonore bocciature da tutti per questo modo di fare politica di fronte ad un grave scenario di guerra. Penso che sia ora che la Lega chiarisca bene in merito al suo posizionamento a livello internazionale ed europeo, evitando di far fare brutte figure all’Italia a causa delle azioni solitarie del suo leader.

E’ anche ora che la vera autonomia venga portata avanti in modo serio e credibile, senza ambiguità: da troppi anni infatti sentiamo i soliti slogan in casa Lega, e in base all’esigenza del momento – le imminenti elezioni regionali? – la parola autonomia viene rispolverata senza una vera base di concretezza, e spesso senza trovare un accordo all’interno dello stesso partito.

Il Pd, anche con i propri amministratori, su questo è pronto a fare la propria parte nel dibattito per la realizzazione di una vera autonomia dei territori che possa essere utile all’intero Paese. Il problema però in casa Lega è come sempre quello di capire chi sia l’interlocutore serio ed affidabile. Di certo organizzare viaggi in Russia in questo momento non lascia ben sperare per il futuro.

Luca Carignola