Pedibus e lezione con tre Labrador per gli studenti delle medie di Cittiglio

Una giornata speciale per gli alunni della Scuola Media Secondaria di Cittiglio: la sperimentazione del Pedibus e un momento dedicato all’educazione emozionale con la presenza di tre bellissimi cani.

I due eventi si sono tenuti nella giornata di martedì e sono stati realizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole. «È stata una giornata molto bella – spiega il sindaco Rossella Magnani -, dedicata all’educazione ambientale, civica ed emozionale. I due eventi, infatti, vogliono stimolare diversi aspetti nella vita dei più giovani, dalla scoperta del territorio tramite il cammino, a quella relativa alla bontà dell’attività fisica. «Rispetto al Pedibus è stata una giornata di sperimentazione, stiamo cercando di capire se introdurre giornate fisse in futuro», continua il sindaco, citando anche i sostenitori del progetto: la professoressa Lavinia Zingali, il professor Nero, il gruppo di Protezione Civile e il Comitato Genitori.

L’incontro con i tre cani, di razza Golden Retrevier e Labrador, invece, è stata un’occasione per gli studenti per parlare di rispetto, cura e educazione. Il sindaco Magnani spiega che quest’ultimo incontro è stato tenuto da Welcome Scuola Cuccioli Varese e con la dog trainer Paola Viero: «I ragazzi e le ragazze si sono incuriositi molto ed è stata una occasione per fare educazione civica e non solo. Il punto focale è stato quello di sottolineare che i cani hanno un cuore, hanno esigenze, vanno rispettati. Quindi vanno coccolati, curati, portati in giro in un determinato modo. E come è necessario avere cura e rispetto di loro, è necessario averlo per i nostri compagni di scuola, amici e chi ci circonda».

Inoltre, sottolinea il sindaco, è stata l’occasione per ricorda che quando si porta in giro il proprio cane è necessario raccogliere le deiezioni, così come citano i cartelli che l’amministrazione ha installato in paese nei mesi scorsi proprio per una maggiore pulizia in paese. «I giovani sono il nostro futuro e abbiamo fortemente voluto questo progetto. Lo ripeteremo a settembre in altre due giornate, una per le scuole elementari e una per le scuole dell’infanzia».