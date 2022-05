Playoff a Casale, il Varese può solo vincere

Il momento è arrivato: il Varese affronterà domenica 22 maggio (fischio d’inizio alle ore 16.00) la trasferta di Casale per il primo turno dei playoff di Serie D.

Terminato il campionato al quarto posto, i biancorossi non avranno il fattore campo a favore, così come l’unico risultato possibile per il passaggio del turno sarà la vittoria. Si gioca in gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti ci saranno i tempi supplementari ma se l’equilibrio dovesse perdurare saranno i nerostellati ad andare in finale. L’altra sfida vedrà opposte la Sanremese seconda in classifica e il Bra quinto. Domenica 29 maggio la finale in casa della meglio classificata in campionato.

I biancorossi torneranno a Casale a tre settimane dalla sfida di campionato. Il 1 maggio la gara terminò con uno 0-0 divertente e con tre legni colpiti, due dal Varese (leggi qui). Ora però la posta in palio è ben più grande dei tre punti e a fare la differenza sarà la voglia di vincere o la forza di non perdere.

Come detto, il Varese avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria. L’allenatore dei varesini Gianluca Porro alla vigilia della gara ha presentato la sfida che vale una stagione: «Questo playoff porta tante emozioni perché ci si gioca tanto. Abbiamo fatto una grande settimana di lavoro e attenzione in tutto quello che è stato fatto. Ho sempre parlato di umiltà e consapevolezza che devono viaggiare sempre a braccetto senza sfociare mai nella presunzione: da questo punto di vista è stata una settimana perfetta. Spero di avere un supporto importante dalla nostra gente alla quale vorremmo regalare una bella soddisfazione. La partita ci impone un solo risultato, ma sappiamo cosa fare e come poter provare a fare l’impresa. La gara di tre settimane fa ha lasciato delle buone indicazioni ma il Casale è una squadra davvero forte con giocatori in grado di fare gioco: mi aspetto una partita aperta in cui nessuno dovrà giocare al risparmio. Per la prima volta dopo un po’ di tempo avremo a disposizione i giocatori effettivi della rosa: chi dall’inizio, chi a gara in corso, tutti dovranno dare il massimo».

Mister Porro riavrà a disposizione il laterale mancino Mirko Tosi e l’attaccante Roberto Cappai, due risorse in più da sfruttare nel corso della gara.

DIRETTAVN – Il nostro racconto della partita è già iniziato (guarda qui). Come sempre vi racconteremo la gara azione per azione, voi potrete prendere parte attiva al live commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.