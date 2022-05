Posti esauriti all’ospedale di Varese all’open day della salute della mano: “Richiesta è elevata, aumenteremo le visite”

Una giornata di porte aperte all’ambulatorio di chirurgia della mano all’ospedale di Varese. Si svolgerà il 21 giugno ma gli appuntamenti sono esauriti ormai da tempo: « È bastato l’annuncio da parte del nostro ufficio comunicazione e i posti si sono esauriti immediatamente – spiega il dottor Alessandro Fagetti direttore della struttura afferente all’ortopedia – Da 20 posti abbiamo raddoppiato a 40 con il coinvolgimento di alto personale. Ma, anche in questo caso, sono stati riempiti in brevissimo tempo».

Ma perchè tanta richiesta? «La mano è essenziale. È un elemento centrale per la nostra vita – spiega il direttore della struttura di chirurgia della mano ( nella foto sopra) – per questo è soggetta a stress e sono diverse le patologie che possono presentarsi. Se, poi, consideriamo che la vita media si è allungata, si comprende come alcune patologie degenerative siano più diffuse. Poi abbiamo tutto l’ambito sportivo, quello traumatologico. In genere, alle nostre visite, vengono presentate problematiche croniche, degenerative, neuropatologie di tipo compressivo».

Il periodo dell’emergenza legata al Covid ha rallentato, così come in tutti gli ambiti ospedalieri, l’attività ambulatoriale con la conseguente crescita delle liste d’attesa: « Siamo pronti ad aumentare le attività soprattutto per recuperare il pregresso – spiega il dr Fagetti – Grazie alla direzione aziendale si è rafforzata anche la squadra chirurgica con l’arrivo di tre nuove figure. Anche l’attesa per l’intervento è destinata a diminuire»