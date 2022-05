Premiata in Comune la Sommese, promossa in prima categoria: “Un’annata da ricordare”

Un risultato importante quello dell’Asd Sommese 1920, che è passata in prima categoria: i ragazzi sono stati premiati questo pomeriggio, venerdì 20 maggio, nel Municipio dal sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria, e dall’assessore allo Sport, Edoardo Piantanida Chiesa.

Quello che hanno conquistato dal 2016, quando la società calcistica è ripartita, è un piccolo miracolo: dalla terza categoria, raccogliendo l’eredità della società Sommese (che nel 2020 ha compiuto 100 anni), ora è stata promossa in prima categoria, un nuovo passo avanti raggiunto con un campionato vinto con merito, condotto in testa dalla prima all’ultima giornata.

“Un risultato inaspettato”

«Vi ringrazio per due motivi», ha affermato il sindaco Stefano Bellaria, «perché siamo orgogliosi di voi e avete riportato in tempo velocissimo la Sommese almeno al livello che si merita. Non era un’impresa scontata: lo avete fatto facendo appassionare delle persone di Somma, che sono molto affezionate ai colori che indossate». Ha poi ricordato l’apertura i campi estivi organizzati per bambini e ragazzi: «Sono stati due anni difficili per i bambini e i ragazzi. Questo vi fa onore quanto la vittoria di un campionato: il calcio è passione e gioco di squadra».

Si è complimentato con i calciatori anche l’assessore Piantanida: «Quando nel 2015 volevamo rimettere in piedi la Sommese era una scommessa e l’abbiamo vinta. Avete fatto due salti di categoria in quattro anni: grazie ragazzi, ve la siete meritata tutta».

Visibilmente emozionato il presidente della società, Davide Conti: «Sono orgoglioso di voi, avete dato il massimo e questa è una cosa grandiosa. Avete fatto qualcosa di stupendo. Speriamo che dall’anno prossimo la Sommese abbia un percorso importante».

«Per me è un onore essere qui – ha detto il capitano Marco Montagnoli – questa annata ce la ricorderemo per dieci anni non solo per il risultato ottenuto: non è facile vincere, l’orgoglio è che tutti hanno dato qualcosa dal punto di vista morale, senza percepire uno stipendio».