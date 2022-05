Premio Chiara alla Carriera, Corrado Augias ammalia il Sociale di Luino

Una serata tra risate e momenti di riflessioni quella di oggi, 15 maggio, al Teatro Sociale di Luino, dove il noto giornalista, scrittore e autore di memorabili programmi televisivi Corrado Augias ha ricevuto il prestigioso Premio Chiara alla Carriera.

Anche quest’anno sul palco, a condurre l’evento, è stata Claudia Donadoni, che dopo i saluti alle autorità presenti, ha invitato sul palco il protagonista della serata, fondamentale riferimento nel mondo culturale dentro e fuori i confini nazionali. Per questa 34esima edizione del premio, organizzata dall’associazione Amici di Piero Chiara, il Sociale di Luino ha registrato il tutto esaurito.

Se è l’arte e la cultura che si premia, le opere e lo spirito di Augias sono stati riconosciuti dagli organizzatori “per la capacità di esplorare la storia e l’attualità con sagacia ed equilibrio”, come recita la motivazione del premio.

Un premio che, come si evince dal titolo, è in onore del grande scrittore Piero Chiara. «Il mio amore per Chiara è nato grazie al divertimento che mi ha regalato durante la lettura dei suoi romanzi – ha raccontato Augias -. La vena ironica con cui coglieva il mondo è stata in grado di dare ai suoi racconti e romanzi quella lievità e quel sorriso che è raro trovare nella prosa italiana».

Con diversi successi alle spalle, dal 2018 Augias è alla guida di “Città segrete” su Rai 3, nel 2021 ha debuttato con il programma di approfondimento “Rebus” e quest’anno con la “Gioia della musica“. Durante l’intervista sono stati infatti citati più volte i programmi condotti dal giornalista. In particolare, sono stati proiettati tre piccoli filmati di “Città segrete” dove il giornalista racconta le città di Milano, Parigi e Roma con una semplicità ed efficacia disarmante, grazie al quale l’arte, la letteratura e la storia di quei luoghi, sono arrivate al pubblico in sala.

Uomo poliedrico e autoironico ha ammaliato tutti i presenti e tra momenti di profonda riflessione e simpatiche affermazioni, ha raccontato dell‘obiettivo e dei numeri del suo nuovo programma “La gioia della musica” in onda tutti i giorni su Rai 3, alle 20:20.

«L’intenzione è quella di raccontare in maniera garbata e divertente la musica classica e sinfonica, rendendo il programma estremamente fruibile a tutti, compresi i giovani. Con me due grandi direttori che si alternano, Aurelio Canonici e Speranza Scappucci, e l’orchestra sinfonica della Rai: uno dei gioielli quasi nascosti di quest’azienda che invece gode di un complesso orchestrale di livello europeo. Siamo a un milione di spettatori, credo che questo programma avrà un futuro».

In ultimo, prima della premiazione, lo scrittore ha presentato il suo nuovo libro dal titolo “Breviario per un confuso presente“. Un libro composto da brevi capitoli in cui analizza e studia alcuni interessanti fenomeni della nostra società a partire dal confuso presente che viviamo, in cui sono incessanti, e talvolta allarmanti, le innovazioni scientifiche e tecnologiche e i cambiamenti politici, sociali e culturali.

Sotto gli occhi attenti dei fondatori del Premio Chiara Bambi Lazzati e Romano Oldrini, il sindaco di Luino Enrico Bianchi ha consegnato il premio al giornalista e scrittore Corrado Augias. Insieme a loro, sul palco, anche l’assessora alla Cultura di Luino Serena Botta, l’assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia e il consigliere regionale Emanuele Monti .

«Un grazie da parte di tutta la città, ci onora la sua presenza – ha detto Bianchi – credo che il silenzio tenuto dalla sala per tutta la serata sia stato significativo del fatto che ci ha ammaliato con le sue parole e la sua ironia. Prima ha citato Walter Veltroni quando disse: “Fare il sindaco è fatica e bellezza” e io vorrei aggiungere anche responsabilità, perché lo è, verso la città. Dall’inizio del mio mandato – ha concluso – ho già premiato due persone del Premio Chiara alla Carriera. Lo scorso anno Mario Botta, espressione della bellezza, e sta sera lei, narratore e divulgatore di quest’ultima. Sono fortunato e fare il sindaco questa sera è veramente bello».