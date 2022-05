Il Premio Nobel per la chimica Daniel Shechtman alla cerimonia del diploma dell’Università dell’Insubria

Dopo la lunga pausa imposta dalle restrizioni sanitarie legate alla pandemia, ottanta dottori di ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria riceveranno il diploma di Dottorato nel corso di una cerimonia pubblica in presenza venerdì 20 maggio alle ore 10 nell’Aula magna del Chiostro di Sant’Abbondio a Como.

Alla cerimonia di consegna dei Diplomi di Dottorato del XXXII e XXXIII ciclo dell’Università degli Studi dell’Insubria parteciperanno, in rappresentanza del Magnifico Rettore Angelo Tagliabue, il direttore della Scuola di Dottorato professoressa Daniela Negrini e i coordinatori dei Corsi di Dottorato dell’Ateneo. I dottorandi avranno l’onore di ricevere il Diploma dalle mani del Prof. Daniel Shechtman, Premio Nobel per la chimica del 2011.

Il Dottorato di Ricerca rappresenta il terzo ciclo della formazione superiore e, al contempo, il primo stadio dell’attività di ricerca: il Ministero dell’Università e della Ricerca riconosce, infatti, al Dottorato un ruolo strategico nell’alta formazione delle giovani generazione e nello sviluppo del Paese.

Come spiega la professoressa Daniela Negrini: «L’Università dell’Insubria ha sempre ritenuto cruciale il sostegno al Dottorato di Ricerca, come dimostrato dall’elevato rapporto, tra i più elevati a livello nazionale, tra numero di posti disponibili, in particolare con borse di studio, e dimensione del corpo docente. Infatti il Dottorato di Ricerca si rivela fondamentale sia nel facilitare la formazione di figure professionali di alto livello anche in ambito europeo che nel sostenere le attività di ricerca che si svolgono nei Dipartimenti».