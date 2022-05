Premio in regione per i 50 anni della Pro Loco di Tradate. Il riconoscimento è stato consegnato al Direttivo della Pro loco Tradate nella giornata di mercoledì 25 maggio, nella sede di Milano di Regione Lombardia. Ai responsabili dell’associazione tradatese sono state consegnate le targhe in ricordo dei 50 anni dalla fondazione. «Eccezionale accoglienza da parte del presidente Attilio Fontana, della vice Francesca Brianza e del segretario Davide Fratus. Un pomeriggio da incorniciare» hanno commentato dall’associazione.