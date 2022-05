Tutto pronto per la sesta “Chrono San Martino”, a Luino si torna a correre

Conto alla rovescia per la 6° edizione di Chrono San Martino 2022, la prima tappa del Grand prix delle montagne varesine organizzato dall‘Atletica 3V, che partirà da Luino e arriverà fino alla chiesa di San Martino a Montegrino Valtravaglia questa domenica, 8 maggio.

Tanto entusiasmo nell’aria per queste sette gare (che potete visionare cliccando qui) che da maggio fino ad agosto vedranno diversi atleti impegnati sull’unico circuito lombardo con gare Fidal di cronoscalata di interesse nazionale.

Il ritrovo per la prima tappa è previsto per le 8:00 in via Gorizia, 48 a Voldomino e la partenza alle 9:00. Prima del fischio di inizio però, quest’anno, verrà fatta una camminata libera e aperta a tutti per raccogliere fondi per l’emergenza in Ucraina.

Il circuito di questa prima tappa ha una lunghezza complessiva di 2,7 km, con 320 metri di dislivello, ed è stato studiato per runner di tutte le età, anche non professionisti.

Il costo della partecipazione alla camminata è di 10 euro. Per maggiori informazioni o iscrizioni contattare Fabrizio Luglio al 347 298 9019