Prosegue il lavoro dei Consigli di quartiere di Varese tra segnalazioni e suggerimenti

Proseguono gli incontri nei quartieri della città. Nei giorni scorsi si sono tenuti diversi appuntamenti, come quello del Consiglio di quartiere 4, che include Bosto, Casbeno e Campigli, in cui sono emerse diverse proposte, come il recupero del lavatoio a fini culturali e delle passeggiate per i rioni da pianificare nei mesi di giugno e settembre. Tra le proposte anche quella di una giornata ecologica per sensibilizzare popolazione sul tema città pulita.

«È stata molto buona la partecipazione dei cittadini al consiglio – spiega la coordinatrice –. Inoltre a seguito della nostra riunione abbiamo riportato all’amministrazione alcune richieste dei cittadini, che sono state risolte in modo veloce ed efficiente, segnale della necessità di un strumento che possa fare da ponte tra l’ente e la cittadinanza. Sono poi arrivate altre segnalazioni da parte dei cittadini, che provvederemo a inviare agli appositi uffici».

Grande partecipazione anche per l’appuntamento dell’assemblea che coinvolge i rioni di Bobbiate, Calcinate del Pesce, Mustonate, Lissago e Schiranna. «Si è avvertita la volontà e il bisogno dei residenti di tornare in presenza per riflettere sulle necessità del quartiere e trovare insieme delle proposte costruttive» hanno detto i coordinatori del consiglio di quartiere.

Nel merito, ieri sera, nella riunione del Consiglio di quartiere 3, si è parlato di riqualifica della scuola di Calcinate e la necessità di ristrutturare il suo porticciolo che ha visto la storia con Garibaldi e Daverio. Si è trattato poi il tema delle manutenzioni e del controllo del vicinato da estendere in altre zone, come quello in essere a Bobbiate. È emerso inoltre il tema dello spazio a misura di bambino. «Proporremo all’amministrazione la recinzione del verde in piazza a Bobbiate per far giocare in più sicurezza i bambini – dice la coordinatrice -. Abbiamo inoltre apprezzato la rapidità dell’intervento richiesto all’amministrazione comunale di provvedere alla manutenzione del verde dove c’è l’edicola di via Daverio. Il prossimo appuntamento è previsto per il primo luglio alle ore 20:45 presso l’oratorio di Bobbiate in cui incontrare gli Ass. Catalano e Malerba».

Buona partecipazione anche per la prima riunione del Consiglio di quartiere 2, per quanto riguarda Avigno, Masnago, Calcinate e Carrozzeria.

«Diversi cittadini hanno preso parte all’incontro, con proposte e segnalazioni – segnalano i consiglieri –. Tra le proposte ad esempio quelle per maggiori passaggi pedonali, posizionamento di dissuasori di velocità, come ad esempio lungo la via Saffi dove i cittadini chiedono sistemi per rallentare la velocità delle auto, o la piantumazione di alberi in alcune strade come lungo via Crispi. Interessanti le considerazioni sui bisogni di socialità delle persone e la possibilità per tutti di prendersi cura degli spazi verdi, attraverso i Patti dei beni comuni. Il prossimo appuntamento per i cittadini del nostro quartiere sarà per il 24 giugno».

I prossimi appuntamenti sono domani, venerdì 27 alle ore 18.30 con il Consiglio del quartiere 9, che fa capo a Montello, Aguggiari e Sangallo: l’appuntamento è nella scuola secondaria Silvio Pellico, in via Appinai 9.

Mentre mercoledì 8 giugno alle ore 21.00 presso la scuola Parini, in via N. Bixio 24, primo appuntamento per quanto riguarda il Consiglio di quartiere 12, per i rioni di Giubiano e Ospedale. All’ordine del giorno, la presentazione dei consiglieri, delle funzioni del consiglio, con alcune proposte e con l’ascolto delle istanze da parte dei cittadini.