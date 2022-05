Quali colori nel guardaroba? A Ternate si parla di Armocromia

Una serata per conoscere l’armocromia: la disciplina che sfrutta i colori per far risaltare la figura. In compagnia della consulente di immagine Alessandra Di Matteo si approfondirà questa metodologia da applicare al proprio guardaroba.

L’evento si terrà a Ternate domenica 29 maggio alle 16 a villa Leonardi, in piazza Libertà. Al termine dell’incontro ci sarà un momento di rinfresco.

Per partecipare è necessario confermare l’iscrizione online a questo link. L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Ternate.