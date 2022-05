Quanto costa costruire da soli la propria cantina per il vino?

Sei un grande estimatore della bevanda e, dopo aver visto accumularsi le bottiglie di vino in casa, hai pensato che è arrivato il momento di costruire una bella cantina per il vino direttamente nella tua abitazione per conservarle al meglio, vero? Tuttavia, subito dopo ti sei chiesto: ma quanto costa effettivamente costruire da sé una cantina?

Devo darti una brutta notizia: la risposta può variare ampiamente, si va da 10.000 euro fino a oltre 100.000, tutto dipende naturalmente da quanto grande questa sia, quali sono i materiali che sceglierai e naturalmente tante altre caratteristiche specifiche che permettono il controllo del clima all’interno. Costruire delle piccole cantinette vino può essere indubbiamente meno costoso, per questo devi considerare anche la quantità di bottiglie che vorrai stipare all’interno. Tieni conto che per una piccola cantinetta (per circa 100 bottiglie) il prezzo potrebbe essere ben più esiguo, parliamo infatti di una forbice che va da 500 a 3.000 euro.

Quali sono i fattori principali

A tal proposito, l’idea migliore potrebbe essere quella di ricavare delle cantinette da vecchi mobili, armadi e cassettiere. Sebbene richieda un lavoro di falegnameria e di impianto elettrico certosino, può dare grandi soddisfazioni poiché si disporrebbe di una cantina peculiare e unica nel suo genere. Ora vediamo insieme quali sono i fattori da tenere a mente quando si pensa di intraprendere un progetto del genere.

Controllo della temperatura

Il vino dovrebbe essere conservato a una temperatura che oscilla tra 10 e 18° C, con un’umidità tra il 60 e l’80%: questi sono i valori di riferimento da tenere sempre a mente quando si vuole costruire o anche acquistare una cantinetta per il vino. Inoltre, deve possedere anche un sistema di schermatura contro la luce solare, artificiale e i raggi ultravioletti, tutti questi fattori potrebbero influire non solo sull’aspetto del vino ma anche sulle proprietà organolettiche della bevanda, che perderebbe quindi tutte le caratteristiche note uniche. Immagina di avere una bottiglia da centinaia di euro che perde la sua unicità a causa di una cattiva conservazione: un vero e proprio incubo! Se stai pensando di costruirla da te, non puoi sottovalutare queste caratteristiche.

Materiali

A seguire, la scelta dei materiali è più importante da un punto di vista estetico. Vuoi costruire una cantinetta vino arredo moderno? Allora dovresti scegliere materiali come l’acciaio, in grado di dare un aspetto asettico ed elegante alla costruzione. Preferisci invece un look un po’ più vintage? Allora il legno è ciò che fa per te! Per un aspetto un po’ più “primitivo” invece la pietra e i marmi sono un buon compromesso.

Ricorda che puoi anche mescolare questi elementi, per dare un aspetto più unico e particolare alla tua cantinetta. Non allontanarti troppo dallo stile dell’abitazione in cui questa verrà posizionata: se hai una casa moderna ed elegante, inserire una cantinetta in legno potrebbe stonare un po’, rivelandosi una scelta poco azzeccata.

Illuminazione

Anche la luce vuole la sua parte, e questa è di estrema importanza. Come ho già sottolineato la luce è nemica del vino, dovrai quindi scegliere delle lampade non aggressive e pensate appositamente per cantinette da vino. Se questa è molto piccola si possono utilizzare dei LED di piccole dimensioni, da accendere magari solo quando hai intenzione di scegliere il vino da degustare.

Rendi lo spazio unico

Intanto chiediti: quanto sarà grande la cantinetta? Sarà solo un piccolo accessorio dove inserire poche bottiglie o avrà le dimensioni di una piccola stanza? A seconda della risposta potresti prendere in considerazione la possibilità di arredare lo spazio interno, aggiungendo alcuni elementi unici che rendano il tutto più personalizzato. Per esempio qualche quadro a tema, stampe d’epoca o, perché no, anche una scultura. In questo ambito sei limitato esclusivamente dalla tua immaginazione e dai tuoi gusti personali!

Questi erano i nostri consigli in merito alla costruzione di una cantinetta (o vera e propria cantina) per i tuoi vini. Il budget può variare ampiamente, come hai avuto modo di vedere, non sottovalutare quindi la possibilità di acquistarne una già assemblata da professionisti del settore.