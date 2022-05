Quattordici giornate aperte a tutti per prendersi cura del Campo dei Fiori

Se vi sta a cuore il Campo dei Fiori e volete rimboccarvi le maniche per dare il vostro contributo ecco quattordici date da segnare. Sono le giornate di volontariato per prendersi cura del territorio insieme a Legambiente e alle Gev del Parco campo dei Fiori. Si tratta di momenti aperti a tutti, gratuiti e comprensivi di: assicurazione, attrezzi e guanti da lavoro e borraccia in omaggio.

L’iniziativa è finanziata dal progetto “ben-essere in natura” di Regione Lombardia e coordinato da area parchi. Per info e iscrizioni: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

Tutte le date e i luoghi

DOMENICA 3 APRILE Parco Campo dei Fiori, Riserva Naturale Lago di Ganna (San Gemolo e sentiero Lago di Ganna) – Valganna

DOMENICA 8 MAGGIO Parco Campo dei Fiori, Sentiero Furia – Masciago Primo

SABATO 18 e DOMENICA 19 GIUGNO Parco Campo dei Fiori, Villaggio Cagnola – Rasa di Varese

DOMENICA 10 LUGLIO Parco Golfo della Quassa, in collaborazione con la Campagna di Legambiente “Goletta dei Laghi”

SABATO 23 e DOMENICA 24 LUGLIO Parco Campo dei Fiori, Monte San Francesco – Velate

SABATO 20 e DOMENICA 21 AGOSTO Parco Campo dei Fiori, Cava Donati e Wild Land – Rasa e Brinzio

DOMENICA 28 AGOSTO Parco Campo dei Fiori, Vetta Campo dei Fiori

DOMENICA 4 SETTEMBRE Parco Campo dei Fiori, Prè Gambaritt – Brinzio

DOMENICA 25 SETTEMBRE Parco Valle della Bevera, in collaborazione con la Campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”

DOMENICA 9 OTTOBRE Parco Campo dei Fiori, ex cava Rusconi – Morosolo

SABATO 19 NOVEMBRE Parco Campo dei Fiori, in occasione della Festa dell’Albero e in collaborazione con ‘Osservatorio Astronomico Schiapparelli