I quattro falchetti del Pirellone crescono e presto avranno un nome

Il 13 aprile si è dischiuso l’ultimo uovo – il quarto – della famiglia di falchi pellegrini che vive in cime al Pirellone, il palazzo di Regione Lombardia a Milano.

I due genitori, Giulia e Giò, “abitano” ormai da anni in cima all’edificio milanese. In questo mese di vita i pulli sono cresciuti grazie all’incessante lavoro di mamma e papà.

La famiglia è diventata un fenomeno social, che si può osservare 24 ore su 24 grazie alla webcam sul sito di Regione Lombardia (guarda qui), ma anche grazie alle pagine social a loro dedicate (Facebook e Instagram).

Oltre agli aspetti meno importanti, per la salute dei pulli e di Giulia e Giò, l’Associazione Selvatica Milano si sta prendendo cura di loro, ne segue la crescita e nelle scorse settimane ha lanciato una votazione popolare per scegliere come chiamare i quattro neonati, scegliendo tra i nomi di personaggi illustri di Milano

La lista era così composta: ALDA Merini, CAMILLA Cederna, CARLA Fracci, FERNANDA Wittgens, GAE Aulenti, LUCILLA Morlacchi, SANDRA Mondaini, VALENTINA Cortese, CESARE Beccaria, CLAUDIO Abbado, ELIO Fiorucci, ENZO Jannacci, ERNESTO Teodoro Moneta, GINO Bramieri, ACHILLE Castiglioni, GUALTIERO Marchesi.

Le votazioni sono state chiuse, i nomi selezionati e ora bisognerà aspettare di conoscere il sesso dei quattro pulli per dare ad ognuno di loro il giusto nome.