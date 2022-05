Quinta edizione del Varese Estense festival, che d’ora in poi sarà dedicato a Giancarlo Menotti

Sarà dedicato al compositore di Cadegliano Viconago che ha fondato il festival dei Due mondi di Spoleto il grande programma 2022 del Varese Estense festival, quest’anno alla sua quinta edizione.

In programma ci sono quindici appuntamenti con due prime assolute, per quasi un mese e mezzo di programmazione dal 14 giugno al 23 luglio. Questo è il Varese Estense Festival Menotti, rassegna promossa da Giorni Dispari Teatro, Filmstudio 90, Orchestra Canova e Associazione Ma.Ni che per la prima volta è dedicata al grandissimo musicista, librettista e compositore varesino Gian Carlo Menotti.

Realizzata con il sostegno del Comune di Varese e della Provincia di Varese in collaborazione con Regione Lombardia e il supporto di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto, il Varese Estense Festival Menotti quest’anno andrà anche oltre palazzo Estense, sede storica del festival, conquistando un altro luogo tra i più suggestivi di Varese, villa Recalcati. La sua programmazione spazia dalla lirica alla prosa, passando attraverso musica classica e d’autore, letteratura e incontri formativi, con eventi di forte prese e alta qualità.

UN FESTIVAL CHE VUOLE RICORDARE IL FONDATORE VARESINO DI UN GRANDE FESTIVAL INTERNAZIONALE

«Con questa edizione rendiamo omaggio a una grande figura varesina del panorama culturale: Gian Carlo Menotti – spiega Serena Nardi, direttrice artistica del Festival – Da Cadegliano Viconago, dove è nato nel 1911, era arrivato alla scena internazionale, tracciando un importante solco nel panorama culturale e diventando il compositore d’opera vivente più rappresentato al mondo. Quello per cui noi italiani lo conosciamo è però il Festival dei due mondi di Spoleto, fondato da lui in un borgo dove nelle prime edizioni non arrivava nemmeno l’acqua, e ora è un riferimento internazionale. A 15 anni dalla sua scomparsa, abbiamo voluto dedicare a Menotti l’ormai storico Varese Estense Festival, che proprio da quest’anno si chiama Varese Estense Festival Menotti, con lo scopo di far conoscere la sua arte e i suoi lavori».

In questa edizione Menotti viene ricordato in particolare in tre appuntamenti: innanzitutto la biografia in musica “Una vita per due mondi” biografia musicale realizzata da Teatro Blu di Silvia Priori, in programma il 15 giugno in salone Estense. Il 2 luglio invece, in sala Recalcati, è previsto un incontro di approfondimento “Gian Carlo Menotti: un musicista varesino nel mondo” che vede relatori gli esperti Fabio Vacchi e Attilio Piovano. Infine, il 9 luglio, è prevista la messa in scena, in prima assoluta per Varese, di due sue opere: “The Telephone, or L’Amour à trois” e “The Medium”, nuove produzioni varesine InOpera Factory, il 9 luglio.

Il Festival dà spazio alla cultura varesina, aprendo ad autori varesini ingiustamente dimenticati in Italia – Mentre gli Stati Uniti osannano Menotti come uno dei più importanti compositori del novecento – ma anche ricordando la grande tradizione lirica legata al nome del celeberrimo tenore, per l’epoca, Francesco Tamagno che elesse Varese come sua città. La nuova produzione varesina InOpera Factory è il “Così fan tutte” di Mozart: «Con questa edizione consolidiamo anche il legame con l’Orchestra Canova, composta da giovani musicisti di Varese, diretta dall’altrettanto giovane e talentuoso maestro Enrico Saverio Pagano» sottolinea Nardi.

UN FESTIVAL CHE GUARDA AI GIOVANI MUSICISTI

«All’interno della nuova produzione mozartiana di “Così fan tutte”, sarà avviato da parte dell’Orchestra Canova il progetto MozartLAB – annuncia Enrico Saverio Pagano, direttore e fondatore dell’orchestra Canova – Si tratta di un laboratorio permanente di approfondimento del repertorio mozartiano, dove verranno formati giovani professionisti di talento e indirizzati e orientati verso l’universo del genio salisburghese. A questo proposito, in collaborazione con il Club Lions Varese Settelaghi e per volontà della famiglia Attardo, sarà istituita la borsa di studio “Sophie Attardo”, giovanissima amica dell’Orchestra Canova prematuramente scomparsa lo scorso settembre. A due dei sei cantanti solisti del cast di “Così fan tutte” sarà conferita la prima edizione della borsa di studio».

I COMMENTI DELLE ISTITUZIONI

«Quello di Varese Estense Festival è un programma dalle molte sfaccettature, che caratterizzerà tutta l’estate per la molteplicità di proposte, e per questo ringrazio Serena per la testardaggine con cui ha avviato questo progetto – ha commentato Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese – Noi abbiamo una idea polverosa e antica dell’opera e invece è un genere di grande attualità e popolarità: abbiamo perso il collegamento con la dimensione pop di questa esperienza artistica, che era destinata a tutte le classi sociali. Ora il Salone e i Giardini Estensi, insieme ad altri luoghi della città, saranno il palcoscenico di una rassegna che unisce diversi linguaggi, musicali e teatrali».

Stefano Bruno Galli, assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, cui non è stato possibile presenziare alla presentazione, ha mandato un messaggio: «Il Festival è nato con il deliberato e ambizioso scopo di riportare la città di Varese nel grande circuito della produzione della musica lirica – Ha scritto Galli – Restituire a Varese la dignità di città della lirica non è solo un autentico atto d’amore per questa forma di espressione artistica e per la propria città; contribuisce anche in maniera concreta a ricostruire una parte importante dell’identità culturale collettiva di una comunità e di un territorio».

«Il riscoprire figure che hanno dato lustro alla nostra terra, attraverso la musica e la lirica, e’ una bellissima operazione di identità e di riscatto in questi tempi dove la confusione e lo sradicamento sembrano non avere più confini» ha sottolineato invece Andrea Mascetti, consigliere della Fondazione Comunitaria del Varesotto e coordinatore Commissione Arte e Cultura della Fondazione Cariplo.

«Fare cultura è, oggi più che mai, una sfida importante – ha commentato Diego Trogher, vicepresidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, fin da subito main sponsor del festival -Farla, partendo da un territorio e restandovi profondamente legati, è saper guardare in alto. Ritroviamo in questo Festival tutti gli elementi che fanno del Credito Cooperativo una realtà bancaria unica, dove il dare valore a un territorio è fare in modo che si possa esprimere al suo massimo, creando occasione di cultura, di turismo e di sviluppo economico».

Alla presentazione era presente anche Emanuela Quintiglio, consigliera delegata alla cultura in provincia di Varese, nuovo partner dell’iniziativa.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL

Martedì 14 giugno ore 18 nel Salone Estense, inaugurazione del Festival.

A seguire: “FRANCESCO III E IL BRACCIALETTO DI BOSSO” Una leggenda da Varese alla Borgogna. Presentazione del libro di Mario Visco a cura di Enzo Laforgia (Edizioni Macchione). Ingresso libero.

Mercoledì 15 giugno alle 21, nel Salone Estense: “UNA VITA PER DUE MONDI”. Biografia in musica a tinte chiare di Gian Carlo Menotti. Di Silvia Priori e Roberto Gerbolés, con Silvia Priori, Fabio Bagatin (pianoforte), Francesca Patané (soprano) e Marco Chingari (baritono). Posto unico non numerato: 15 euro; ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: 12 euro.

Giovedì 16 giugno alle 18, nel Salone Estense: “Così Fan Tutte”, introduzione all’opera di W.A. Mozart a cura della musicologa e giornalista Lidia Bramani. Ingresso libero.

Sabato 18 giugno alle 21 alla fontana dei Giardini Estensi: “COSÌ FAN TUTTE” (ossia La scuola degli amanti) di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte, nuova produzione InOpera Factory.

Orchestra Canova

Maestro concertatore e direttore d’orchestra: Enrico Saverio Pagano

Regia, scene e costumi: Serena Nardi

Coro Arnatese

Maestro del Coro: Monica Balabio

Maestro al cembalo: Nicolò Pellizzari

Personaggi e interpreti:

Fiordiligi: Danae Rikos

Dorabella: Maria Eleonora Caminada

Guglielmo: Giacomo Nanni

Ferrando: Alessandro Fiocchetti

Despina: Leonora Tess

Don Alfonso: Ranyi Jang

Posto unico non numerato intero: settore A 34 euro, settore B 28 euro (prevendita esclusa). Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: settore A 28 euro, settore B 22 euro (prevendita esclusa). Ingresso gratuito per ragazzi under 12. Prevendita biglietti su https://www.midaticket.it/ In caso di pioggia lo spettacolo verrà spostato a domenica 19 giugno alle 21.00 e i biglietti già acquistati rimarranno validi per la data di recupero.

Mercoledì 22 giugno alle 18 nel Salone Estense: “LA FAMIGLIA ERARD”, un percorso storico fra documenti e strumenti musicali. Presentazione del libro di Giuliano Marco Mattioli (Edizioni Zecchini). Intermezzi musicali con arpa a cura dell’autore stesso. Ingresso libero.

Giovedì 23 giugno alle 21 alla fontana dei Giardini Estensi: in collaborazione con Filmstudio 90 “FAR FINTA DI ESSERE SANI” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Produzione Tieffe Teatro Milano in collaborazione con Fondazione Giorgio Gaber, con Andrea Mirò, Enrico Ballardini e “Musica da Ripostiglio”. Adattamento e regia Emilio Russo.

Posto unico non numerato intero: settore A 15 euro, settore B 12 euro (prevendita esclusa); ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: settore A 10 euro, settore B 8 euro (prevendita esclusa). Ingresso gratuito per ragazzi under 12. Prevendita biglietti su https://www.midaticket.it/

In caso di pioggia lo spettacolo verrà spostato al Cinema Teatro Nuovo di Varese

Sabato 25 giugno alle 15, nella Sala convegni di Villa Recalcati: “FRANCESCO TAMAGNO E GIUSEPPE VERDI: OTELLO E IL TEATRO SOCIALE DI VARESE”. Incontri di approfondimento sul rapporto tra Verdi e il grande tenore Francesco Tamagno che visse a Varese nella dimora dove si costituì il primo nucleo edilizio dell’Ospedale di Circolo. Relatori: Massimiliano Broglia, Mario Chiodetti. Seguirà aperitivo. Ingresso libero.

Venerdì 1 luglio alle 21 alla fontana dei Giardini Estensi: Gloria Campaner presenta, in collaborazione con Filmstudio 90 “Chopin: il viaggio delle emozioni”. La pianista di fama internazionale, dalla carriera ricca di riconoscimenti prestigiosi presenta un programma interamente dedicato a Fryderyk Chopin.

Posto unico non numerato intero: settore A 15 euro, settore B 12 euro (prevendita esclusa); ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: settore A 10 euro, settore B 8 euro (prevendita esclusa). Ingresso gratuito per ragazzi under 12. Prevendita biglietti su https://www.midaticket.it/

In caso di pioggia il concerto verrà effettuato al Salone Estense.

Sabato 2 luglio alle 15, nella Sala Convegni di Villa Recalcati: “GIAN CARLO MENOTTI: UN MUSICISTA VARESINO NEL MONDO”. Incontri di approfondimento sul grande compositore e librettista italiano. Fino al giorno della sua scomparsa (2007) è stato il compositore d’opera vivente più rappresentato al mondo. Relatori: Fabio Vacchi e Attilio Piovano. Seguirà aperitivo. Ingresso libero.

Sabato 2 luglio alle 21, alla fontana Giardini Estensi: in collaborazione con Filmstudio 90, “SE NON POSSO BALLARE … NON É LA MIA RIVOLUZIONE”, ispirato a il libro “Il catalogo delle donne valorose”di Serena Dandini con Lella Costa.

Progetto drammaturgico e regia di Serena Sinigaglia

Scrittura scenica di Lella Costa e Gabriele Scotti

Scene di Maria Spazzi

Un progetto a cura di Mismaonda

prodotto da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Carcano Milano – Partner The Circle Italia

Posto unico non numerato intero: settore A 20 euro, settore B 16 euro (prevendita esclusa); ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: settore A 16 euro, settore B 12 euro (prevendita esclusa). Ingresso gratuito per ragazzi under 12. Prevendita biglietti su https://www.midaticket.it/

In caso di pioggia lo spettacolo verrà spostato al Cinema Teatro Nuovo di Varese.

Mercoledì 6 luglio alle 18, nel Salone Estense: “DONNE E IMPRESA CULTURALE. I GRANDI CIRCUITI LIRICI E MUSICALI”. Incontro con Francesca Moncada di Paternò, fondatrice e amministratore unico de Le Dimore del Quartetto. Ingresso libero

Sabato 9 luglio alle 21 alla fontana dei Giardini Estensi: due opere di Gian Carlo Menotti nella nuova produzione InOpera Factory.

THE TELEPHONE, OR L’AMOUR À TROIS

Musica e libretto di Gian Carlo Menotti

Orchestra Canova

Direttore: Enrico Saverio Pagano

Regia, scene e costumi: Serena Nardi

Personaggi e interpreti:

Lucy: Sabrina Cortese

Ben: Giacomo Nanni

THE MEDIUM

Musica e libretto di Gian Carlo Menotti

Orchestra Canova

Direttore: Enrico Saverio Pagano

Regia, scene e costumi: Serena Nardi

Personaggi e interpreti:

Madame Flora: Manuela Custer

Monica: Maria Eleonora Caminada

Mrs. Gobineau: Sabrina Cortese

Mr. Gobineau: Giacomo Nanni

Mrs. Nolan: Benedetta Mazzetto

Posto unico non numerato intero: settore A 34 euro, settore B 28 euro (prevendita esclusa); ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: settore A 28,00 €, settore B 22,00 € (prevendita esclusa). Ingresso gratuito per ragazzi under 12. Prevendita biglietti su https://www.midaticket.it/

In caso di pioggia lo spettacolo verrà effettuato al Cinema Teatro Nuovo di Varese.

Sabato 14 luglio alle 21 a Villa Recalcati: A. Vivaldi “LE QUATTRO STAGIONI” e F. Mendelssohn, M. Richter “SINFONIA N. 10 PER ARCHI” con l’Orchestra d’archi I Pomeriggi Musicali di Milano.

Direttore: Aram Khacheh

Violino: Gennaro Cardaropoli

Posto unico non numerato intero 15 euro. Ridotto Soci Filmstudio 90, Under 25, Over 65: 10,00 €. Ingresso gratuito per ragazzi under 12. Prevendita biglietti su https://www.ticketone.it/ e la sera stessa in loco.

In caso di pioggia lo spettacolo verrà spostato nelle sale interne di Villa Recalcati

Domenica 17 luglio alle 10.30 al Parco Giardini Estensi: “LA FESTA DI FRANCESCO III”, passeggiata con sorprese alla scoperta di luoghi segreti, amati da Francesco III° d’Este, creatore dei Giardini e del Palazzo Estense. Presentazione a cura dell’ Arch. Franco A. Piana

Seguirà aperitivo. Ingresso libero.

Sabato 23 luglio alle 21 alla tensostruttura dei Giardini Estensi: in collaborazione con Filmstudio 90 “CONCERTO CELTIC TREES”, giovane gruppo vocale con un repertorio che comprende canzoni di Enya e brani tratti da colonne sonore tra cui Il signore degli anelli, L’ultimo dei Mohicani, Vikings.

Maria Fiscina, tenore contraltino

Nicole Del Prete, soprano

Martina Rossi, mezzosoprano

Claudio Olivari, basso

Marco Soncina, bari tenore

A seguire: Belfast di Kenneth Branagh (G.B. 2021 – 97 min.)

Posto unico non numerato intero 10 euro, ridotto Soci Filmstudio 90, Soci ARCI, Under 25, Over 65: 8 euro. Ridotto Soci Filmstudio Under 25: 3 euro. Vendita biglietti la sera stessa in loco