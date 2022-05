Raccolta differenziata, in provincia di Varese superata la soglia del 78%

Via libera ai conti della Provincia ma anche un punto della situazione su rifiuti e raccolta differenziata che nel Varesotto arriva a oltre il 78%.

Lunedì 23 maggio alle ore 18.00 si è tenuto il Consiglio Provinciale presso la Sala Consigliare di Villa Recalcati. Per il trentennale della strage di Capaci, i Consiglieri si sono uniti in un minuto di silenzio a inizio seduta. Un rilevante punto all’ordine del giorno è stato l’approvazione del bilancio di esercizio 2021 dell’azienda speciale formativa della provincia di Varese. Il bilancio si è chiuso con un risultato di esercizio in perdita di 159.143,00 euro. È importante dare atto che tale perdita d’esercizio trova copertura nelle riserve accantonate negli esercizi precedenti. Inoltre, è fondamentale mettere in evidenza che, l’Agenzia conquista un trend positivo, infatti, l’anno precedente la perdita ammontava a 586.779,00 euro, registrando una sostanziale contrazione della perdita di 427.636 euro. L’obiettivo condiviso per l’anno prossimo è arrivare a un pareggio, anche grazie alle azioni e ai progetti che verranno introdotti nei prossimi mesi. Due gli aspetti principali sui quali verrà focalizzata l’attenzione: il primo è il miglioramento tra i costi del personale e i ricavi, che ad oggi si attesta al 92%; il secondo di potenziare la collaborazione con i centri per l’impiego del territorio attraverso il programma “Gol“ (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) e il supporto di Regione Lombardia. Infine, il Dott. Salvatore D’Arrigo, Dirigente dell’Agenzia formativa della provincia di Varese, ha mostrato il bilancio nel dettaglio.

In seguito, è stato presentato e approvato il punto legato all’approvazione del consuntivo di esercizio dell’ufficio d’ambito della Provincia di Varese, in seguito indicato anche con l’acronimo ATO, ha condiviso la “Relazione consuntiva delle attività dell’anno 2021 che ha chiuso in positivo registrando un utile di 142.858,50 euro, dopo aver registrato ricavi per 772.528,73 euro, costi per 629.670,23 euro di cui imposte per 23.983,43 euro. Gli utili saranno veicolati ad Alfa per interventi di infrazione. Un elemento da mettere in evidenza è l’ammontare della tariffa è inferiore alla media nazionale. Infine, la dott.ssa Carla Arioli, Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnica ATO, ha condiviso il bilancio.

Argomento dell’ultimo Consiglio è stata anche l’approvazione del Regolamento disciplinante modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA). Durante il Consiglio, è stato messo in luce come la percentuale di raccolta differenziata sia incrementata nel 2021. Infatti, è stato registrato a livello provinciale una percentuale del 78,17%, superiore all’obiettivo del 67% fissato dal piano regionale della gestione rifiuti. Per via di questo dato positivo e incoraggiante, si ritiene necessario riparametrare dal 75% al 76,5% il nuovo obiettivo come motivazione al continuo miglioramento. Sulla base dei dati forniti da ARPA, per i Comuni vengono stabilite due fasce con due aliquote diverse in base all’indice di raccolta differenziata: – superiore al 76,5% – aliquota al 4%; – non superiore al 76,5% – aliquota al 5%. Infine, è stata anticipata la data del prossimo incontro: martedì 21 giugno alle ore 14.00, occasione nella quale avverrà l’Adozione del Rendiconto, a seguire l’Assemblea dei Sindaci in prima convocazione e in seconda convocazione e, infine, il Consiglio Provinciale.