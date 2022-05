Raffica di incidenti lunedì mattina, in tilt le strade di Varese

Tre incidenti nella mattina di lunedì hanno gettato il traffico di Varese nel caos:

Galleria fotografica Incidente sulla SPP1, traffico in coda a Capolago 4 di 6

Il primo Varese, in via Renè Vanetti, si è verificato poco dopo le 6, quando un uomo di 44 anni è finito al pronto soccorso del Circolo per un incidente auto-moto: codice verde, non è grave.

Il secondo ha avuto molto più gravi conseguenze di traffico: si è verificato in via Trolli a Varese, all’altezza del cimitero di Casbeno. l’incidente tra due auto ha avuto come conseguenza due feriti, una donna di 41 e un uomo di 42 anni e grandi code nella zona di viale Europa, di cui nella mattinata è stata disposta anche la chiusura.

Alle 9.45 si è aggiunto un altro incidente sulla SP1 all’Altezza di Capolago (Varese): pochi i danni alle persone coinvolte – quattro donne di età dai 43 anni ai 71 – ma lunghe le code provocate sull’arteria.