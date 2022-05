Ragazzi e astronomi al lavoro sui telescopi: l’Italia che Brilla è al Sacro Monte

Il progetto “Italia che brilla – Costellazione 2022” ha fatto tappa al Sacro Monte di Varese ieri, lunedì 2 maggio portando astronomi e telescopi professionali nella sede dell’associazione Amici del Sacro Monte, dove 50 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni del IC Varese 1 Don Rimoldi hanno potuto osservare il cielo come veri scienziati.

L’iniziativa, pensata per contrastare la dispersione scolastica in aumento nel post pandemia, è stata proposta dall’associazione Il cielo itinerante, in collaborazione con i Servizi educativi del Comune di Varese, l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’operatore telefonico Iliad e l’Associazione Amici del Sacro Monte. Un’idea originale per avvicinare gli studenti al mondo della scienza, osservando il cielo attraverso strumenti e laboratori che favoriscono il successo formativo.

«Una bella iniziativa per avvicinare studenti e studentesse varesini al mondo della scienza e delle discipline scientifiche, con un approccio inclusivo attraverso un’attenzione particolare a contesti socio-economici svantaggiati – dichiara la vicesindaca Ivana Perusin – L’obiettivo è quello di suscitare l’interesse e lo stupore verso il mondo di stelle e costellazioni: all’indomani dell’avvio della Missione di Samantha Cristoforetti, questa è la migliore occasione per innescare nei ragazzi e ragazze la voglia di crescita e cambiamento. È anche un modo per conoscere e valorizzare il Sacro Monte, dal momento che Varese rientra tra le tappe di un tour italiano dedicato al progetto».

«Grazie a questo progetto la scienza arriva anche in contesti svantaggiati, creando un’occasione per i nostri studenti e studentesse per sviluppare il pensiero critico attraverso l’esperienza e l’osservazione – dichiara l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – In una società come la nostra che è sempre più tecnologica, poter sviluppare passione e competenze verso le materie scientifiche significa dare un’opportunità in più per il futuro. Non solo, nelle materie tecniche e scientifiche permane tuttora un gap di genere, spesso dovuto a elementi sociali e di background familiare, che ha conseguenze importanti sul futuro delle donne e della società. Con iniziative come questa quindi si vogliono superare divari, liberandosi da vecchi stereotipi, per consentire a ognuno di esprimere al meglio il proprio potenziale».

Il progetto “Italia Brilla – Costellazione 2022” è promosso dall’associazione Il Cielo Itinerante, in collaborazione con l’operatore telefonico Iliad, con UNICEF in qualità di Main Partner e il patrocinio dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) all’interno del programma educativo congiunto dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea e dell’ASI, promosso in occasione della missione Minerva di Samantha Cristoforetti.

L’appuntamento di Varese è realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione gli Amici del Sacro Monte di Varese e al Comune di Varese che mette a disposizione di studenti e docenti il trasporto.