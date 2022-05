Rapina un coetaneo a Saronno e tenta la fuga in treno, arrestato dalla Polizia

Rapina un coetaneo a Saronno, ma finisce in manette nel giro di poco, fermato dalla Polizia Ferroviaria. Protagonista: un cittadino italiano, minorenne, finito nei guai per il reato di rapina in concorso e lesioni.

È stato arrestato dagli agenti della Polizia ferroviaria di Varese: i poliziotti, in servizio di pattuglia su di un convoglio nella stazione di Saronno, sono stati allertati dal capotreno in quanto a bordo sembrava ci fosse l’autore di una rapina (l’immagine è d’archivio).

Bloccate le porte ed ispezionato il treno, gli agenti hanno in effetti fermato il ragazzo che, poco prima, con altri due complici, aveva commesso una rapina ai danni di un coetaneo nelle vie cittadine.

È stata la stessa vittima, malmenata e rapinata del portafoglio e del cellulare, ad inseguire gli autori che, a un certo punto, si sono divisi. Uno di essi si è diretto verso la stazione nascondendosi a bordo del treno, senza sapere che a bordo erano presenti i poliziotti: per lui si sono aperte le porte del carcere minorile.

Quanto agli altri due complici, sono ancora in corso le ricerche.