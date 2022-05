Il Real Birretta si aggiudica l’edizione 2022 dell’Italia League Varese

È andata in archivio un’altra stagione per l’Italia League, con il campionato completato superando le difficoltà create dal Covid negli anni precedenti.

Il torneo, ideato nel 2011 da Sebastiano Danielli, a Varese è gestito da tre ragazzi Emanuele Pinardi, Matteo Benetollo ed Erald Marra che nel 2013 hanno preso le redini dell’organizzazione, portandola avanti con un ottimo riscontro da parte delle squadre che partecipano alla competizione.

Il campionato si gioca in settimana, su due campi: quest’anno a Morazzone e a San Carlo, con piccole parentesi a Barasso e Capolago. È pensato per dare la possibilità a chi giocherebbe comunque a calcetto con gli amici, ma vuole provare a misurarsi con un vero e proprio torneo con arbitri, cartellini, punti, classifiche e tutto il contorno di una vera competizione sportiva, senza pressione e con spirito “leggero”, anche se quando c’è una vittoria da guadagnare sul campo non mancano adrenalina, impegno e un po’ di sano agonismo.

Negli anni il movimento è cresciuto, hanno fatto capolino nell’Italia League squadre che si sono misurate in altri tornei del panorama provinciale, dal Csi come Bidone, Virtus Marchirolo e negli anni passati la Brusimpianese, squadre che hanno militato per anni nella massima categoria provinciale (l’Eccellenza, vinta dai Bidone nel 2016) al Greov, che ha nel Bernaschina il massimo esponente con il titolo italiano vinto nel 2012.

Il titolo 2022 è andato al Real Birretta (già campione nel 2016/2017 e nel 2017/2018), che ha superato al fotofinish Stigmata e Bidone. Ma non finisce qui, perchè l’Italia League dà la possibilità di giocarsi il titolo nazionale della manifestazione, quest’anno a Misano, contro le prime classificate del resto d’Italia, da Brescia a Vedano al Lambro fino a Vicenza: le formazioni varesine si sono sempre comportate benissimo, siamo certi che anche quest’anno si faranno notare.

CLASSIFICHE E PREMIATI ITALIA LEAGUE 2022