Regione finanzia lo studio idrogeologico per mettere in sicurezza il Margorabbia

Mettere in sicurezza il Margorabbia. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha dato il via libera a un accordo di collaborazione con la Comunità Montana Valli del Verbano per la redazione di uno studio idrogeologico e ambientale allo scopo di indirizzare al meglio gli interventi di riduzione del rischio idraulico e prevenire eventuali criticità del torrente Margorabbia e corsi d’acqua dei territori interessati. 160 mila euro il contributo regionale previsto per la realizzazione di quanto contenuto nell’accordo di collaborazione.

“L’accordo in essere deriva dalla necessità di concordare tutte le soluzioni tecniche necessarie per mitigare il rischio idrogeologico e migliorare la qualità ambientale dell’ambito fluviale, in un’ottica di collaborazione e unità d’intenti – ha spiegato l’assessore – Una misura che segue la direzione intrapresa da Regione Lombardia nell’ambito delle attività di prevenzione del territorio, con l’obiettivo di salvaguardare la popolazione in caso di nuove esondazioni e fenomeni di criticità”.

Tra gli obiettivi dell’accordo, anche quello di condividere e aggiornare lo stato delle conoscenze sulle condizioni idrauliche e ambientali del sottobacino del Margorabbia per identificare le problematiche esistenti.