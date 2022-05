Ri-cantiamo? A Cuvio famiglie e bambini insieme con la musica

C’è grande attesa tra i giovanissimi coristi della Valcuvia per lo stage che li aspetta nel prossimo fine settimana: per due giorni la loro docente di coralità sarà Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, lo storico protagonista dello Zecchino d’Oro.

L’invito alla notissima musicista è partito dall’Associazione Culturale Valcuvia, che, in collaborazione con MusiCuvia e i cinque comuni che la sostengono (Azzio, Casalzuigno, Cuveglio, Cuvio e Orino), ha organizzato l’evento intitolato “Ri-cantiamo? Pronti …Via! – Educare al coro e con il coro”, che comprende non solo le sessioni di coralità per i ragazzi del Junior Coro Valcuvia e i bambini del Piccolo Coro Valcuvia, ma anche un atelier dedicato ai piccoli della scuola dell’infanzia e ai loro genitori, nell’ambito della “Musica Giocata” una metodologia in sintonia con l’età evolutiva fatta di suono, musica e sensorialità, una creazione di Forme Sonore, l’associazione che Sabrina Simoni ha fondato assieme al marito Siro Merlo, musicista e compositore, anch’egli presente in Valcuvia.

Sabato 14 maggio alle ore 18 presso il Teatro di Cuvio due professionisti incontreranno docenti, genitori, educatori, musicisti e quanti hanno a cuore la crescita “in armonia”, durante una tavola rotonda intitolata “Coralità, musica e teatralità vissute come esperienza quotidiana”, incentrata sull’importanza dell’aspetto educativo delle arti, e di quanto possa significare la loro pratica nell’esperienza quotidiana dei bambini e degli adolescenti, soprattutto dopo il periodo di pandemia, durante il quale sono state pesantemente penalizzate le espressioni artistiche legate alla musica e alla teatralità la crescita “armoniosa” dei giovani.

Interverranno, oltre alle autorità cittadine, la direttrice scolastica Simona Broetto, la psicologa e psicoterapeuta Chiara Raffognato, l’educatrice alla teatralità Serena Pilotto, l’ideatore di MusiCuvia Andrew Joliffe e l’organista Margherita Gianola, direttrice dei Cori Valcuviani. E’ consigliata la prenotazione.