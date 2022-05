Riapre dopo due anni l’orto botanico dei licei di Viale dei Tigli a Gallarate

Un appuntamento per scoprire l’orto e la sua biodiversità

Dopo due anni di chiusura dovuta all’emergenza pandemica, riapre finalmente l’orto botanico “Stefano dalla Grana” dei Licei di viale dei Tigli di Gallarate.

Sabato 7 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Amici dei Licei–Fondo Giacomo Taravella”, è offerta a tutta la cittadinanza la possibilità di scoprire l’orto e la sua biodiversità, attraverso una visita guidata curata dagli studenti della 4B del Liceo scientifico, per far conoscere a tutti le piante e le specie vegetali che caratterizzano questo piccolo polmone verde nel cuore della città di Gallarate.

Durante la visita all’orto botanico sarà possibile, inoltre, acquistare liberamente piante e fiori, messi a disposizione dall’associazione, una splendida occasione per fare un piccolo e gradito regalo per la festa della mamma e per sostenere l’Associazione, che da sempre contribuisce alla manutenzione dell’orto botanico e alle attività dei licei.

Ma quest’anno, grazie ai fondi raccolti, sarà possibile sostenere anche il progetto eco green Tigli x Tigli, realizzato come attività di Pcto dagli studenti della 4B e dalla professoressa Elisa Giaccherello, insieme agli Amici dei Licei e a Selvatica Tree, per la piantumazione di aree verdi nel territorio del Varesotto.

Un’opportunità straordinaria per scoprire un luogo affascinante e per dare un contributo prezioso e concreto alla salvaguardia del nostro territorio.