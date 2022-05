Riccardo Cutaia confermato alla guida della Fenealuil Alta Lombardia

Il 16mo congresso della Fenealuil Alta Lombardia Como-Lecco-Varese e Sondrio ha confermato segretario Riccardo Cutaia. Completano la segreteria Enrico Marconi, Ivan Altomare e Gianluca Callina. Alla riunione hanno partecipato gli esponenti delle organizzazioni sindacali di settore dei territori coinvolti, Salvatore Monteduro segretario generale Cst Uil del Lario e le associazioni datoriali rappresentate da Daniela Colmano responsabile delle relazioni sindacali Ance Como, Pasquale Diodato presidente Cna del Lario e Brianza, Gianni Bollazzi, presidente della Cassa edile Varese, Virgilio Fagioli vicepresidente nazionale Anaepa- Confartigianato, Sergio Piazza presidente Ance Lecco-Sondrio.

Il congresso ha visto inoltre la partecipazione di esponenti della politica locale, il sindaco di Merone Giovanni Vanossi e il consigliere regionale Angelo Orsenigo. Ha concluso i lavori del Congresso il segretario generale nazionale Fenelauil Vito Panzarella.

Il segretario della FenealUil Alta Lombardia, Riccardo Cutaia, nella relazione introduttiva ha evidenziato, esaminando i dati sulla richiesta delle ore di cassa integrazione e della massa salari, forniti delle Casse edili dei territori di Como-Lecco-Sondrio-Varese, la ripresa del settore delle costruzioni nell’anno 2021 rispetto agli anni precedenti. Aumentano in tutti territori il numero degli addetti, le ore lavorate e diminuiscono le ore di cassa integrazione; mentre, aumentano le imprese nelle Province di Como-Lecco- Varese e diminuiscono a Sondrio. Altro fattore che si rileva dai dati è l’importanza degli ammortizzatori sociali introdotti durante l’emergenza Covid per salvaguardare i posti di lavoro. Ma è altrettanto evidente quanto abbia pesato la pandemia all’inizio sui lavoratori del settore edile: diminuiscono il numero addetti, il monte salari, aumentano le ore di cassa integrazione in tutte le province; mentre, il numero delle imprese diminuiscono in tutte le province tranne in quella di Sondrio nell’anno 2019-2020 (periodo ottobre 2019 – ottobre 2020).



La Fenealuil Alta Lombardia, ritiene che alla ripresa del settore nel 2021 abbia contribuito il bonus del 110% e i primi cantieri relativi al Pnrr, ancora molto potrà arrivare dai progetti legati al piano nazionale e le opere previste per le olimpiadi e para – olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Nel Varesotto sono di grande rilevanza occupazionale e di sviluppo le opere in corso di compimento o in fase di valutazione: Largo Flaiano con la riqualificazione dell’uscita autostradale di Varese, lo studentato di Biumo con la rigenerazione urbana di un quartiere storico di Varese, le stazioni Nord e FS con la messa a punto di una area più vivibile attorno ai poli ferroviari di Varese.