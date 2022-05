“Ri…Giocando, Mercato del riuso del giocattolo” a Caronno Pertusella.

Appuntamento con “Ri…Giocando, Mercato del riuso del giocattolo”, promosso dall’assessorato allʼAmbiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Caronno Pertusella in collaborazione con le associazioni locali, l’iniziativa è giunta alla nona edizione: appuntamento alla Scuola Ignoto Militi dalle 16.00 alle 18.30 di domenica 15 maggio.

Si possono portare a scuola i giochi che si vogliono scambiare (fino a 3 giochi completi e funzionanti, no peluches), da consegnare dal 9 al 13 maggio al mattino allʼingresso della scuola. Per ogni gioco che si porta se ne può ritirare un altro al banco dello scambio domenica 15 maggio a scuola. Per ogni laboratorio a cui si partecipa, si può ritirare un altro gioco fino ad esaurimento dei giochi.

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.