Rinnovato il consiglio direttivo dell’Atletica Malnate. Davide Bisulca confermato presidente

L’assemblea straordinaria del 19 maggio dell’Atletica Malnate ha eletto il nuovo consiglio direttivo che ha nominato le cariche per il quadriennio 2022-2026. Rinominato presidente Davide Bisulca, sono confermati Stefano Frascoli (vice presidente) e Raffaella Gandini; entrano Federico Bianchi, Milko Leone, Andrea Mason e Massimo Riva.

«Il nuovo consiglio direttivo – spiega il presidente Bisulca – punterà a dare continuità e a confermare tutte le numerose iniziative degli ultimi anni inserendo ulteriori novità. Gli ultimi 3 anni, nonostante il periodo Covid, siamo riusciti ad incrementare gli iscritti e alzare la qualità della parte tecnica. L’alto valore tecnico dei nostri allenatori e istruttori è determinante per raggiungere risultati importanti; risultati raggiunti in campo provinciale, regionale, nazionale e mondiale».

L’ASD Atletica Malnate vanta circa 300 iscritti dai 4 ai 90 anni. E’ affiliata alla Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e alla Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

Grazie allo staff tecnico dell’Atletica Malnate dalla categoria esordienti ai cadetti/e e grazie alla stretta collaborazione con le società collegate di Varese per il settore dagli allievi/e fino al settore assoluto maschile e femminile (Nuova atletica Varese e CUS Insubria) vengono raggiunti sempre risultati importanti.

Ogni anno numerosi atleti ottengono il minimo per i campionati italiani e ben figurano ai campionati di società. Hanno già ottenuto il minimo per i campionati italiani per il Team CUS Insubria: Andrea Mason negli 800m, Simone Arrighi nei 3000m, Mattia Zen nei 3000m e 5000m, Lorenzo Mattioli nel salto triplo. Per il Team NAV Gaia Fantoni nei 400 ostacoli e Elena Briccola nella staffetta 4×100.