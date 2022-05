Riparte la stagione musicale del Corpo Musicale “La Casoratese”

Il Corpo Musicale “La Casoratese” riapre le porte della nuova stagione musicale sabato 7 maggio. La musica in questo particolare periodo storico può essere se non un antidoto, un piccolo aiuto per combattere l’ansia, la fatica e la tristezza. La serata si aprirà come di consueto con la Casorate Junior Band diretta dal maestro Diego Pavanello. Seguirà il concerto della formazione senior che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale fra brani originali ispirati alla mitologia e colonne sonore come “Alice in wonderland” e “Aladdin”.

“La Casoratese” e la “Casorate Junior Band” aspettano tutti gli amanti della buona musica sabato sera alle ore 21 presso la palestra comunale di Casorate Sempione in via Edmondo De Amicis. La serata di sabato, sarà la prima dopo oltre due anni, dove non ci saranno limitazioni se non l’obbligo dell’utilizzo della mascherina FFP2.

Da non dimenticare l’importante appuntamento dello Stage Giovanile di Musica d’Insieme che si terrà sabato 21 e domenica 22 maggio. La direzione de “La Casoratese” insieme alla direzione artistica del maestro Diego Pavanello, organizzerà questo evento che porterà più di 80 musicisti di provenienze ed età diverse, a ritrovarsi insieme per uno stage educativo che si finalizzerà nel Concerto di domenica 22 Maggio alle ore 15 presso la palestra comunale di Casorate Sempione. Il concerto e patrocinato dal Comune di Casorate Sempione e dall’Anbima.