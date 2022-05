Risparmi energetico, contributi e buone pratiche: è online lo Sportello Energia

È online lo sportello energia. Si tratta di un “ufficio virtuale” che mette a a disposizione dei cittadini alcuni strumenti informativi sui vantaggi derivanti dall’adozione di misure di efficientamento energetico.

L’iniziativa è di Agenda21 e vede coinvolti i comuni di Laveno Mombello, Besozzo, Leggiuno e Travedona Monate, nei sono previsti anche diversi appuntamenti e conferenze informative.

Attraverso il servizio, i cittadini possono ricevere informazioni circa gli incentivi economici disponibili sia a livello nazionale che a livello locale. Lo Sportello Energia, infatti, fornisce informazioni in merito alle tecnologie ad oggi esistenti in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili; in merito agli strumenti di finanziamento disponibili; diffonde buone prassi in materia di risparmio energetico e contribuisce alla diffusione di una maggior sensibilità sul tema.

Lo sportello è dedicato alle famiglie; agli amministratori condominiali; alle piccole e medie imprese; agli artigiani e agli operatori commerciali.