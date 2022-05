«Se rivuoi la bici devi darci 50 euro»: a processo a Varese per tentata estorsione

Di fronte al collegio per una tentata estorsione del valore di 50 euro: è successo a Varese dove è in corso il processo per due imputati, un uomo e una donna, 35 anni che sono finiti nei guai per una vicenda ancora tutta da chiarire. Siamo nell’estate 2021 e le forze dell’ordine vengono chiamate per un parapiglia che sta avvenendo fuori dal supermercato di piazzale Trento fra più persone. Un uomo, (parte offesa nel processo), sostiene che altre due persone, un uomo e una donna (gli odierni imputati) poco prima gli abbiano fatto sparire la bicicletta e per riaverla gli hanno chiesto 50 euro.

Tutto raccontato di fronte alle forze dell’ordine che comunicano la notizia di reato alla procura con l’ipotesi di tentata estorsione. Nel frattempo scattano le manette per i due sospettati, poi rilasciati ma che finiscono a processo difesi dagli avvocati Alessandra Sisti e Matteo Rodari e nelle ultime udienze sono stai ascoltati operanti e una guardia giurata di servizio al supermercato: non sono disponibili immagini delle videocamere per comprendere chi siano i soggetti terzi che potrebbero con la loro testimonianza definire i contorni della vicenda che per i difensori riguarderebbe non tanto il tentativo di estorsione, quanto l’ipotesi che alla base della disputa vi fossero prestazioni di ben altra natura. La prossima udienza è prevista per il 14 giugno.