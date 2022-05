Robur et Fides, serve un ultimo sforzo: a Livorno per scrivere il destino

In viaggio verso Livorno con ancora vivo il sogno di partecipare ai playoff, ma pure l’incubo di cadere nei playout. E con l’alternativa – possibile e comunque auspicata – di terminare in Toscana la propria stagione agonistica. La Coelsanus Varese sarà impegnata alle 18 di domenica 8 maggio al “Modigliani Forum” contro la Maurelli Libertas nella 30a e ultima giornata della stagione regolare di Serie B e attende come quasi tutte le altre squadre del girone A di conoscere il proprio destino.

La vittoria ottenuta sabato scorso al Campus contro Omegna (e il KO dell’altra livornese, la Pielle, con Pavia) ha messo la Robur et Fides in una posizione importante per quanto riguarda la salvezza diretta che, tuttavia, non è ancora in cassaforte. Partiamo proprio dall’ipotesi peggiore: i gialloblu di Donati hanno una sola combinazione (sulle 16 ipotizzate) per finire ai playout ed è quella che prevede una sconfitta della Coelsanus abbinata alle vittorie di Firenze (a Oleggio) e di Empoli (sul campo della Sangiorgese). Piemontesi e altomilanesi sono già certi dei playout ma hanno bisogno di un successo per andare agli spareggi salvezza nelle migliori condizioni possibili e quindi venderanno carissima la pelle con le due toscane le quali, però, proveranno a loro volta a centrare la permanenza diretta in B.

La Robur ha una bella carta da giocare: in caso di vittoria infatti, Allegretti e compagni sarebbero matematicamente qualificati per i playoff da ottavi del girone perché gli scontri diretti con le due livornesi e con Firenze mettono Varese davanti a tutti in caso di arrivo di massa a quota 28. Vale anche l’opposto: se la Libertas batte la Coelsanus si garantisce l’accesso ai playoff stessi. Ogni altra combinazione permette ai gialloblu di salvarsi direttamente ma senza seconda fase.

Per il match di Livorno non è ancora certa la posizione di Librizzi e Virginio: la partita di Serie B si sovrappone all’ultimo turno della Openjobmetis (a Varese contro Sassari, 20,45) e le due società valuteranno in queste ore dove schierare i due giovani talenti, già utili settimana scorsa nel successo varesino su Omegna. La loro presenza darebbe a Donati una più ampia gamma di soluzioni e un po’ di esperienza nel giocare davanti a un palasport e a un pubblico importanti (le due livornesi giocano al Modigliani Forum, il grande impianto che purtroppo è stato inaugurato quando le squadre cittadine erano già in declino rispetto agli anni d’oro del derby in A1). Per contro, “Libro” e “Nick” hanno svolto pochi allenamenti con la Robur nell’ultimo periodo e potrebbero avere perso qualche meccanismo collettivo.

Livorno è squadra importante anche se la probabile assenza di Ammannato toglie a coach Matteo Pio un po’ di pericolosità a livello di lunghi. Gli esterni invece rappresentano l’arma principale per la Maurelli Group che ha nell’ex Openjobmetis Andrea Casella e nel tiratore Ricci due uomini chiave al pari del play Forti e della guardia Marchini.