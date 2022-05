Rosa Camuna per l’impegno solidale a Cesarina Del Vecchio, presidente di Fondazione Piatti

Un prestigioso riconoscimento per la presidente di Fondazione Piatti Cesarina del Vecchio, una attestazione di stima da parte di tutta la Lombardia per il suo grande impegno nei confronti delle persone con disturbi neurologici, dello spettro autistico e del comportamento.

In occasione della Festa della Lombardia 2022 sono stati consegnati i riconoscimenti del “Premio Rosa Camuna”. Tra le menzioni del premio Cesarina del Vecchio, presidente di Fondazione Renato Piatti onlus. La motivazione del premio, proposta da Anffas Varese, è stata per l’impegno solidale dimostrato realizzando progetti e iniziative di assistenza socio-sanitaria a favore di persone con disabilità intellettiva.

«Una grande emozione, da togliere il fiato – ha detto Cesarina del Vecchio, presidente di Fondazione Piatti –. Un importante premio che mi onora molto, consegnato dal Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana che conosce bene il nostro operato. Un prestigioso riconoscimento che voglio condividere con i collaboratori di Fondazione Piatti, di Anffas Varese e ASA Varese. Senza l’impegno, l’operosità, la tenacia e la passione di tutti non saremmo riusciti a creare in questi 40 anni una struttura così solida e articolata che riesce a rispondere ai bisogni di oltre 600 persone con disabilità intellettive e relazionali e delle loro famiglie. Negli ultimi anni ci siamo dedicati con ancor più attenzione ai giovani e giovanissimi con disturbi dello spettro autistico e oggi ci prendiamo cura di oltre 200 bambini e ragazzi. Il nostro obiettivo è far sì che le persone con disabilità e autismo possano vivere la miglior vita possibile nell’arco di tutta la loro esistenza senza discriminazioni. Creiamo per i nostri ospiti le condizioni per sviluppare o recuperare le loro capacità e autonomie favorendo così l’inclusione sociale».

La candidatura al Premio Rosa Camuna di Cesarina del Vecchio è stata proposta da Anffas Varese nella persona del suo presidente Paolo Bano. La Presidente del Vecchio è stata fondatrice di Anffas Varese e Fondazione Renato Piatti. E’ impegnata per i diritti e la qualità della vita delle persone con disabilità e autismo da 45 anni di cui esattamente 40 dalla morte del marito Renato Piatti.