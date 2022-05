Rubano un suv e due furgoni in una notte, poi tentano la fuga. In manette un diciottenne

Prima il Range Rover rubato in una casa a Daverio, poi l’irruzione alla Elmec col potente Suv usato per sfondare il cancello, rubare due furgoni e scappare.

Ma l’allarme è scattato – mercoledì notte passata l’una – e l’auto del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri che era nelle vicinanze si è lanciata all’inseguimento dei due mezzi, che alla fine sono stati ritrovati. Durante il fermo di un Ducato l’autista è riuscito a darsi alla fuga, mentre il passeggero è stato rincorso e fermato nella boscaglia.

Si tratta di un ragazzino moldavo del 2004, diciottenne da poco. Con una traduttrice ha raccontato la sua versione: arrivato da Vicenza a Varese per cercare da mangiare e di essere all’oscuro dei fatti.

Il giovane è comparso dinanzi al giudice Marcello Buffa per la convalida e la direttissima: la pm Arianna Cremona ha chiesto convalida dell’arresto e custodia cautelare in carcere. Sul fronte delle indagini, c’è massimo riserbo da parte dei carabinieri: in sede di giudizio è emerso che il colpo è stato portato a termine da almeno 5 persone, probabilmente una “batteria” di soggetti esperti e del mestiere, in grado di colpire velocemente sia in abitazioni private sia in azienda, specializzati in furti di veicoli. Il giudice ha convalidato l’arresto avvenuto in “quasi flagranza” e applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Il ragazzo risulta essere stato fermato dalle forze dell’ordine lo scorso 23 aprile nella zona di Vicenza.