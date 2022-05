Sabato 14 e domenica 15 maggio Varese torna ad essere la capitale della magia italiana con AssoKappa

Sabato 14 e domenica 15 maggio Varese torna ad essere la “capitale della magia italiana”.

Il Centro Congressi di Villa Ponti ospiterà infatti per la settima volta in quattro anni il Raduno Magico AssoKappa organizzato dall’omonimo negozio di Varese in via Cattaneo 7.

In questi due giorni Varese ospiterà maghi professionisti e soprattutto centinaia di ragazzi e non, appassionati di cartomagia, provenienti da tutte le regioni d’Italia, pronti a riunirsi per questa due giorni di magia e divertimento.

La novità di quest’anno sarà la Gara Internazionale di SpeedCubing che si terrà sabato 14 maggio dalle 9.30 in avanti.

Sarà di certo un appuntamento apprezzatissimo dai giovani e da quanti, negli anni, continuano a raccogliere la sfida di ordinare le colorate facce del famoso “Cubo di Rubik” nel minor tempo possibile.

“AssoKappa meets Speedcubing 2022” è l’iniziativa che nella giornata del 14 maggio vedrà la nostra città al centro di una gara internazionale con agguerriti sfidanti provenienti da varie parti del nostro Paese e dall’estero.

Con l’intento ormai quasi decennale di promuovere la socializzazione e le attività aggregative, AssoKappa ha infatti accolto la proposta di “Cubing Italy” – l’associazione italiana diretta espressione della “World Cube Association” per realizzare la manifestazione ludico/sportiva proprio presso la Sala Napoleonica di Ville Ponti durante il Raduno AssoKappa.

Si tratta di una vera e propria competizione di “speedcubing”, vale a dire della risoluzione del Cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Durante la giornata i numerosi partecipanti si cimenteranno in quattro diverse specialità: risoluzione del Cubo 3×3, risoluzione del Cubo 3×3 con una mano, risoluzione del Cubo 3×3 da bendati e risoluzione del rompicapo Pyraminx (un Cubo a forma di piramide)

Le iscrizioni, si effettuavano sul sito ufficiale della “World Cube Association” – l’organizzazione internazionale che si occupa delle competizioni di speedcubing in tutto il mondo – e i 60 posti disponibili per i concorrenti sono andati esauriti nel giro di poche ore.

È comunque ancora possibile partecipare come spettatore acquistando un biglietto per lo Spettacolo serale AssoKappa Magic Show che si terrà a Ville Ponti la sera del 14 maggio.

Sabato 14 maggio alle 21.00 si terrà lo spettacolo di Magia “AssoKappa Magic Show” presso la Sala Congressi della Villa Napoleonica.

Lo spettacolo vedrà protagonisti prestigiatori del calibro di Diego Allegri, Jack Nobile, Hyde, Marco Aimone, Mago Geko, MagoGiò e il giovane giocoliere Amerigo della Vedova.

Presenta il prestigiatore varesino Walter Maffei! Due ore di pura magia dove gli spettatori potranno godere delle performance magiche dei loro beniamini.

Domenica 15 maggio inizierà il vero e proprio Raduno Magico sempre presso la Villa Napoleonica che ospiterà i numerosi partecipanti oltre che nella Sala Congressi anche nell’Open Space sito al primo piano.

Durante il Raduno si terranno tre conferenze magiche durante le quali Marco Aimone, Jack Nobile e Mago Geko mostreranno alcuni giochi e spiegheranno i segreti di questi ai giovani partecipanti del Raduno.

Ci sarà inoltre un Workshop tenuto dal famoso prestigiatore a livello internazionale Gianfranco Preverino. Durante tutta la giornata inoltre si potrà girare per i vari tavoli allestiti nell’open space; tanti i tavoli tematici, dove imparare nuovi trucchi o sfidarsi in abilità. Come quelli di cartomagia o monetomagia fino ad arrivare al cardistry cioè la giocoleria con le carte.

Sarà allestito anche un angolo dedicato alla chiromanzia in cui la nostra Serena Borella leggerà la mano a chi vorrà conoscere il proprio futuro. Si avrà poi la possibilità di incontrare i maghi professionisti pronti a firmare autografi, fare foto, elargire consigli ed esibirsi in brevi performance magiche.

I partecipanti avranno poi anche la possibilità di incontrare da vicino alcuni dei loro beniamini più giovani, come ad esempio il mago youtuber Jack Nobile, oppure gli altri youtubers Hyde, Sbard, Pico La Marina dei veri e propri fenomeni dei social!

Non mancheranno alcuni dei giovani protagonisti del Reality “Voglio Essere un Mago” andato in onda questo autunno su Rai2, fra gli altri la giovane varesina Silvia Lollino e il vincitore della trasmissione Daniel Motta.

Una vera e propria giornata di festa all’insegna della magia che culminerà nel tardo pomeriggio con un altro Spettacolo di Magia durante il quale si alterneranno sul palco alcune delle giovani promesse della Magia italiana.

Si stimano nell’arco delle due giornate oltre 400 appassionati di magia provenienti da tutta Italia che “invaderanno” in maniera festosa Varese con le loro esibizioni e mazzi di carte.

Per maggiori informazioni 0332 1950677

Programma dettagliato raduno su www.assokappa.it/radunoprogramma