Sabato 19 giugno torna a Saronno la “Festa della Musica 2022”

Appuntamento dalle 18 nel Giardino di Villa Gianetti (via Roma 20) per la “Festa della Musica”, organizzata dall’associazione “La Rivincita”, che ha fatto rientrare la città degli amaretti per il 2° anno nella piattaforma del circuito nazionale delle città partner

Sabato 19 giugno dalle 18 nel Giardino di Villa Gianetti (via Roma 20) si festeggia a Saronno la “Festa della Musica”, organizzata da “La Rivincita”, associazione culturale, ambientale e ricreativa che ha fatto rientrare la città degli amaretti per il 2° anno nella piattaforma del circuito nazionale delle città partner.

La Festa della Musica di Saronno è stata inserita nel progetto nazionale, promosso dalla “Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica” di Roma, che ha lo scopo di rafforzare e diffondere la conoscenza delle iniziative e del valore della Musica, sensibilizzando le Istituzioni locali, territoriali e nazionali. Testimonial della 28esima edizione della Festa della Musica sarà la cantante Malika Ayane, che si esibirà per il grande concerto FdM 2022 a Napoli su un palco prestigioso a stretto contatto con la cultura napoletana. La Festa della Musica a livello nazionale vede il coinvolgimento di enti ed istituzioni quali il Ministero della Giustizia, il Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca, il Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della salute, l’ANCI e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, RAI e Rai 3 come media partner, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e l’Associazione Nazionale delle Bande italiane con il progetto “1000 bande per la Festa della Musica”.

Il progetto predisposto dalla direzione artistica de “La Rivincita” vuole coinvolgere tutte le realtà impegnate nelle attività di valorizzazione del patrimonio socio-culturale nonchè per la qualificazione delle relazioni sociali e culturali di tutte le istituzioni del territorio.

A Saronno l’evento 2022 sarà nella splendida cornice di Villa Gianetti sabato 19 giugno dalle ore 18: sarà un viaggio nella musica indipendente e si esibiranno non solo i giovani talenti saronnesi, in particolare gli artisti della scuola “La Musica è Vita” di Rachele Zingoni (Giorgia Turconi, Benedetta Patelli, Aurora Delfino, Anita del Rocino), ma anche altri artisti indipendenti come Daniele Martone, cantautore e musicista saronnese, la cantautrice Gipsy Fiorucci, la perfomer Alexeevna nata e cresciuta in Ucraina, Benedetta Spagnoli, Anna Borghetti e Luciano D’Addetta. musicista e compositore.

Il progetto artistico è stato curato dal musicista Maurizio Borghetti di “Extrapalco Carrara” e da Elena Cirillo, vocalist/violinista presso Play The Voice – Scuola di Musica di Massa che vanta collaborazioni con Francesco De Gregori, oltre alla professionalità del giornalista Sammy Varin di Radio Libertà. All’evento di Saronno parteciperanno la Scuola Saronnese Danzarte Studio di Anna Lisa Anghinelli e Paola Borghi, ci sarà il Magic John Show con “Tra sogno e magia”, spettacolo di magia e illusionismo a cura del prestigiatore John Librizzi, visto in tv su RaiUno e e Real Time e altri artisti indipendenti di Saronno che adorneranno la location scelta (il giardino di Villa Gianetti, messa a disposizione grazie al patrocinio concesso dal Comune di Saronno) con alcuni dipinti e opere di Gigi Biffi, Francesco Ceriani e la meravigliosa Rosa Rutigliano, fotografa e food stylist amatoriale.

All’edizione della festa della Musica 2022 hanno contribuito gli associati de “La Rivincita” e gli sponsor Autotorino (grazie a Cristian e Cristina Arosio), Studio Cis srl, Tipografia Caregnato di Gerenzano, la Pro Loco di Saronno con il suo presidente Gigi Biffi, l’Istituto Prealpi ed il Centro Studi Saronno di Angela e Mariella Strano, la Buongustaia di Saronno e Gerenzano, Donna Più di Giusy Gallizzi, il Ristorante La Perla di Saronno, Enam, Fonteviva col presidnete Lorenzo Porzano. Media partner dell’evento sono SaronnoNews e VareseNews, Radio Montestella, Radio Orizzonti Saronno.

«L’edizione 2022 della Festa della Musica è per la Pace – chiosa la presidente de “La Rivincita” Carmen Federico – . La musica può fare molto per la pace, entrambe donano a tutti gioia di vivere ma anche bisogno di una cura continua. Ricominciamo a riempire di musica le nostre vite».

L’ingresso è gratuito, è gradita la prenotazione.

Per informazioni

mail: associazionerivincita@gmail.com

Telefono 3333907913 (dalle 9 alle 13)