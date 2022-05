Sabato notte “caldo” per i soccorritori tra bicchieri di troppo e liti nel Varesotto e nel Legnanese

Notte di sirene e luci blu quella appena trascorsa nella sonnacchiosa provincia di Varese. In questo primo vero weekend di caldo in moltissimi hanno passato il sabato sera all’aperto e gli effetti sul lavoro dei soccorritori si fanno subito sentire.

La serata di sabato si è aperta con un’aggressione in piazza Trieste a Varese, proprio davanti alla stazione Fs di Varese dove un 26enne è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per essere poi trasportato in ospedale in codice giallo. Indaga la Polizia Locale.

Dopo mezzanotte a Gallarate le ambulanze sono dovute intervenire due volte in 20 minuti prima in via Palestro, dove è stato soccorso un 42enne, e poi in piazza Filippo Guenzati per un 33enne in difficoltà a causa dell’abuso di alcolici.

Tra le 3 e le 3,30 di domenica mattina sono stati quattro gli interventi sempre per ubriachezza: un giovane di 19 anni a Castiglione Olona, uno di 20 a Legnano, una 47enne a San Vittore Olona e una ragazza di 26 a Busto Arsizio.

Col passare delle ore gli interventi delle ambulanze si sono intensificati, soprattutto a seguito di liti come quella registrata nei pressi di un noto locale all’aperto di Olgiate Olona alle 3,38 con un 19enne e un 42enne finiti in ospedale. Un’altra persona di 20 anni, ferita a seguito di aggressione, è stata soccorsa a Gorla Minore in via Ambrogio Colombo alle 4,30 e una di 40 anni a Busto Arsizio in viale Boccaccio attorno alle 5 del mattino.