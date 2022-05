A Varese un ciclo di conferenze della Fondazione Molina per approfondire la “sanità dei più fragili”

Un ciclo di conferenze per rendere più consapevoli gli utenti di cos’è la Fondazione Molina e come è lo “stato dell’arte” di alcuni dei temi della sanità per i più fragili di cui la fondazione si occupa da sempre: anziani, persone in coma, persone alla fine della loro vita.

E’ quello che ha organizzato il comitato scientifico della Fondazione Molina con il patrocinio del comune di Varese e che si svilupperà in quattro serate che si terranno al salone Estense, la sala del consiglio comunale.

«Siamo convinti, a ragione, che i cittadini di Varese e provincia non conoscano bene la fondazione Molina – ha sottolineato Mario Tavani, presidente del comitato scientifico della Fondazione – Se si domanda che cosa è l’Istituto Molina, la maggior parte delle persone la considera ancora come una RSA, una casa di riposo, non ha una idea esatta, mentre la Fondazione Molina è un ente assistenziale di tipo ospedaliero molto più ampio con un numero di letti importanti, dove si presta assistenza non solo a soggetti fragili non gestibili a domicilio, ma si accolgono anche acuti e subacuti, dove ci sono esami radiologici avanzati, c’è un poliambulatorio per visite specialistiche, un sistema assistenziale complesso. E’ l’unico ad avere un reparto coma, per esempio. È giusto che la cittadinanza di Varese, ne sappia di più e che si possa inserire questa fondazione correttamente nel sistema sanitario della provincia».

«La fondazione Molina ha deciso di dotarsi di un comitato scientifico di altissimo livello: che è una iniziativa non dovuta, ma una scelta specifica della Fondazione – ha spiegato Guido Bonoldi, che è stato primario di Geriatria a Busto e Presidente della Fondazione Molina fino all’anno scorso – Ora, i i membri del comitato saranno relatori in queste conferenze, perchè è importante che la popolazione sempre di più sia informata sulle opportunità e sui limiti del sistema socioassistenziale. La consapevolezza dell’utente è fondamentale. Per questo è importante sviluppare iniziative di formazione-informazione sul tema».

IL PROGRAMMA IN UN VIDEO

Il programma è stato inoltre illustrato nei particolari dal presidente della fondazione Molina, Carlo Maria Castelletti in questo Video:

QUATTRO INCONTRI PER CONOSCERE MEGLIO LA “MEDICINA DEDICATA AI PIÙ FRAGILI” E LA FONDAZIONE MOLINA

Sono quattro le serate organizzate per approfondire il tema.

Il primo degli incontri si intitola “La storia della Fondazione Molina – la fondazione di ieri, oggi e domani” e si terrà venerdì 6 maggio alle 20.30. Relatori saranno Giuseppe Armocida, ordinario di storia della medicina, Carlo Maria Castelletti, presidente della Fondazione Molina, e Orlando Rinaldi medico di medicina generale e componente del comitato scientifico della Fondazione.

Il secondo incontro è previsto per venerdì 13 maggio e avrà come titolo “La malattia di Alzheimer, le malattie neurodegenerative e gli stati di coma” e vedrà come relatori Marco Mauri, Maria Luisa Delodovici, Giulio Minoja.

Il terzo, venerdì 20 maggio, è dedicato all’ “Assistenza all’anziano fragile – dalle risposte assistenziali nosocomiali al contesto famigliare“. All’incontro saranno chiamati come relatori Guido Bonoldi, medico geriatra e già presidente del Molina, Giuseppe Ferrari, direttore sanitario del Molina e Giovanna Filazzola, psicopedagogista e responsabile dell’urp della fondazione.

L’ultimo incontro è previsto invece per giovedì 26 maggio prossimo e affronta “Le risorse etico cliniche e medico-legali per l’assistenza sanitaria, presente e futuro” all’ultimo incontro relazioneranno Mario Tavani, docente di medicina legale e presidente del comitato scientifico della Fondazione Molina, M.Picozzi e Monica di Bacco esperta e componente del comitato.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Comune di Varese alle 20.30 e rispetteranno le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid-19 al momento dell’incontro. La partecipazione, gratuita e fino a esaurimento posti, sarà possibile previa prenotazione. È possibile seguire l’incontro anche in diretta streaming, sempre su prenotazione.

Per prenotazioni e informazioni contattare la segreteria della Fondazione Molina al numero 0332 207436, o inviare una mail a info@fondazionemolina.it