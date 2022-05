A Samarate si parla di Novecento e tradizioni con l’auttore Maio Alzati

Incontro nella biblioteca di via Borsi con Mario Alzati, scrittore originario della Valle Olona

Mercoledì 18 maggio, alla biblioteca comunale di Samarate (in via Borsi) ci sarà la possibilità di guardare con occhi diversi, quelli di una piccola comunità della provincia lombarda, la storia dell’Italia in una serata che si diramerà tra letture, fotografie e cultura. L’incontro porta infatti il titolo “La memoria popolare del Novecento”.

Appuntamento alle 20.30 con Mario Alzati, autore originario della Valle Olona, ha ambientato molti romanzi a “Olonia”, un villaggio immaginario tipicamente lombardo: tra le sue opere cui ricordano Il notaio libertino di Olonia, Le morose del segretario del fascio di Olonia e L’allegro cancan della Banca di Olonia.

Alzati è stato anche curatore dell’archivio di storia locale del Comune di Gorla Maggiore.

Come partecipare

Richiesta la prenotazione tramite mail a biblioteca@comune.samarate.va.it o chiamando lo 0331 720252 negli orari di apertura della biblioteca.

L’uso della mascherina rimane consigliato, ma non obbligatorio.