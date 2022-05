“Sana’a e la notte. il tempo fra l’incanto e la distruzione”, incontro a Varese con Elena Dak

Una nuova serata in compagnia dell’associazione “Le vie dei venti”, venerdì 13 maggio in sala Montanari

Elena Dak, scrittrice, antropologa e viaggiatrice, ci propone la narrazione della bellezza di Sana’a prima e durante la guerra.

La città che incarna le atmosfere delle Mille e una notte, ora nel buio della guerra, raccontata da una scrittrice che l’ha amata e vissuta a lungo in tempo di pace.

L’Arabia Felix di antica memoria oggi è un paese in guerra e in preda alla più grave crisi umanitaria del pianeta. Lo Yemen e Sana’a, la capitale simbolo della sua storia e della sua bellezza, sono in balia della violenza di ogni fazione.

Sana’a seppure stremata resiste e si sforza di rincorrere una quotidianità fatta di cose normali, le stesse del tempo di pace.

La città yemenita era un angolo di paradiso in cui Elena Dak, autrice di “Sana’a e la notte”, uno splendido libro di viaggio, ha vissuto senza l’arroganza di conoscerla intimamente e avendo cura di mantenere la giusta distanza tra mondi e culture differenti. Attraverso immagini ed racconti ci propone una narrazione di una intima esperienza di viaggio, carica di emozioni.

Elena (Dacome all’anagrafe) nasce a Venezia nel 1970 e lavora per molti anni come guida. Ha tenuto diversi seminari e lezioni presso Ca’ Foscari e la Bicocca, oltre che conferenze per il festival di antropologia Dialoghi sull’uomo e corsi on line in antropologia del nomadismo.

Da anni è impegnata in campagne di ricerca presso popolazioni di pastori nomadi, ed è questo il suo ambito privilegiato di studio. È autrice di La carovana del sale (Corbaccio, 2007), Io cammino con i nomadi (Corbaccio, 2016), Sana’a e la notte ( Poiesis editore 2019), e Ancora in Cammino. In viaggio con i nomadi Rabari del Gujarat (insieme a Bruno Zanzottera, Crowdbooks 2020). Collabora con la rivista Africa ed Erodoto108. Ha tenuto in ottobre 2018 una Ted Talk a Milano.

Ingresso libero con mascherina FFP2