A Sant’Anna la piantumazione di nuovi alberi dedicati ai nuovi nati

Domenica 8 maggio, festa della mamma, è in programma la piantumazione di nuovi alberi dedicati ai bambini nati a Busto e residenti in città nel 2019, 2020 e 2021 nel parco che si trova in via de Curtis nel quartiere di sant’Anna.

Nel caso le previsioni meteo che preannunciano pioggia fossero rispettate, saranno annullate le attività didattiche e la consegna della pergamena e dei gadget, mentre la piantumazione è confermata. I genitori potranno comunque ritirare pergamena e gadget in Comune, a partire da lunedì: potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tutte le mattine dalle 9 alle 12. (oppure il pomeriggio dal martedì al giovedì dalle 14 alle 16.30).